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أخبار مصر

السيسي: المفاوضات السبيل الوحيد لإنهاء الحرب الإسرائيلية الإيرانية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو
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شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن الحل السياسي عبر المفاوضات هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة، بعيدًا عن الحلول العسكرية. 

وأجري الرئيس السيسي اتصالًا هاتفيًا اليوم برئيس الوزراء اليوناني "كيرياكوس ميتسوتاكيس".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس الوزراء اليوناني حرص خلال الاتصال على الاستماع إلى رؤية الرئيس بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية، لا سيما مستجدات الحرب بين إيران وإسرائيل، حيث تم التأكيد على ضرورة وقف التصعيد الحالي، والتشديد على أن الحل السياسي عبر المفاوضات هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة، بعيدًا عن الحلول العسكرية. 

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