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مؤسسة "أمهات مصر" تشيد بالمسح الوطني الشامل للحضانات.. وتؤكد: في غاية الأهمية

عبير أحمد مؤسسة
عبير أحمد مؤسسة اتحاد أمهات مصر، فيتو
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أشادت عبير أحمد، مؤسسة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، بالبرنامج التدريبي الموسع  للقائمين على أعمال المسح الوطني الشامل للحضانات، والذي شهدته وزير التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، استعدادًا لبدء أعمال المسح على مستوى الجمهورية، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بأهمية دعم الطفولة المبكرة.

المسح الوطني الشامل للحضانات في غاية الأهمية

وقالت عبير، في تصريحات صحفية: إن المسح الوطني الشامل للحضانات في غاية الأهمية، نظرا لأهمية هذه الفئة في هذه المرحلة العمرية، حيث يلتحق بالحضانات غالبية أبناء الشعب المصري، بما فيهم القري والأرياف من أبناء العاملات وغير العاملات أيضا، وبالتالي لابد أن يكون فيها أفضل العناصر البشرية والأمينة علي الأطفال وتأسيسهم جيدا.

وأكدت عبير، أن الحضانات هي مرحلة ما قبل الدخول إلي المدرسة وتحديدا مرحلة رياض الأطفال، حيث يتعلم فيها الطفل كيف يتعامل وكيف يتحدث وهي مرحلة بناء كامل له، وإذا كانت هذه الحضانات تقدم محتوي وتعليم جيدا، سينعكس بكل تأكيد على الطفل وتنشئتة، ولذلك الرقابة والمسح الشامل والمتابعة المستمرة في غاية الأهمية، مقدمة الشكر والتحية لوزارة التضامن والقيادة السياسية علي مثل هذه القرارات التي تصب في مصلحة ومستقبل أبنائنا.

الجدير بالذكر، يقوم بعمل الحصر الميداني الرائدات الاجتماعيات بالإضافة إلى فريق الإشراف والمتابعة الميدانية من الإدارات المعنية بوزارة التضامن الاجتماعي وفريق المتابعة علي مستوى المديريات.

 توجيهات رئيس الجمهورية بتنمية الطفولة المبكرة

ويهدف التدريب إلي إنشاء قواعد بيانات دقيقة ومحدثة عن الحضانات لتحقيق المصلحة الفضلي للأطفال فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتنمية الطفولة المبكرة.  

كما يهدف البرنامج التدريبي إلي تحديد أهم المشكلات التى تواجه عمل الحضانات من أجل تطويرها وتحسين جودة التعليم والرعاية للأطفال من سن يوم حتى ٤ سنوات، ويهدف أيضاَ التدريب إلي إعداد كوادر مؤهلة علي تنفيذ المسح المطلوب من خلال ١٠٠٠ رائدة اجتماعية علي مدار أسبوعين.

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