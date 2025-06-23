تطبيق الحد الأدنى للأجور بمدارس 30 يونيو، اعرف التفاصيل

كشفت مصادر بـوزارة التربية والتعليم، أن مجلس إدارة مجموعة مدارس ٣٠ يونيه برئاسة محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، طبق قرار المجلس القومي للأجور الخاص بالحد الأدنى للأجور على العاملين بمدارس ٣٠ يونيو على مستوى الجمهورية.

موافقة لجنة التحفظ بوزارة العدل على تطبيق الحد الأدنى للأجور

جاء قرار مجلس إدارة مجموعة مدارس ٣٠ يونيو بعد موافقة لجنة التحفظ بوزارة العدل على تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتنفيذ قرار المجلس القومي للأجور الخاص برفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى ٧ آلاف جنيه بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

تطبيق الحد الأدنى للأجور في مجموعة مدارس ٣٠ يونيو

وبدأ تطبيق الحد الأدنى للأجور في مجموعة مدارس ٣٠ يونيو. واستقبل العاملون بمدارس ٣٠ يونيو القرار بترحاب شديد، مشيدين بجهود وزارة التربية والتعليم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في مدارس ٣٠ يونيو، والاهتمام برفع الأجور وتطبيق الحد الأدنى للأجور لتعزيز العدالة الاجتماعية، ورفع مستوى المعيشة للعاملين بمدارس ٣٠ يونيو.

وعبر العاملون بمدارس ٣٠ يونيو عن شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي لاهتمامه بتحسين دخل العاملين بالقطاع الخاص، كما عبروا عن شكرهم لقيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ولجنة التحفظ بوزارة العدل على ما بذلوه من جهد من أجل تطبيق الحد الأدنى للأجور.

يذكر أن مجموعة مدارس ٣٠ يونيو تضم المدارس الخاصة المتحفظ عليها من قبل لجنة التحفظ بوزارة العدل، ويديرها مجلس إدارة يترأسه وزير التربية والتعليم وينيب عنه هشام جعفر مدير التعليم الخاص والدولي بالتربية والتعليم.

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