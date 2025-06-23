جنايات مستأنف الإسكندرية تقضي بإعدام عاطل حرق شخصا

قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي رئيس المحكمة، بمعاقبة المتهم " ص.ا.ص"، بالإعدام شنقا، ومصادرة المضبوطات وألزمته بالمصاريف الجنائية،لاتهامه بقتل المجني عليه " و.ا.ع"حرقا، وذلك بسبب خلافات بينهما.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم، والمستشار طارق حافظ هريدي والمستشار شيرين فوز الدين وأحمد الفيومي سكرتير المحكمة.

عاطل يشعل النار في شخص

بدأت أحداث القضية المقيدة برقم 32519 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة الرمل ثان عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة الرمل ثان يفيد بقيام المتهم بإشعال النيران في المجني عليه مما أدى إلى وفاته بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات، أنه على إثر خلافات سابقة بين المتهم " ص.ا.ص" عاطل، وبين المجني عليه " و.ا.ع"، عقد المتهم العزم علي قتل المجني عليه وما أن تأكد من عدم انتباهه له حتي قام بسكب مادة سريعة الاشتعال “بنزين” كانت بحوزته وأشعلها مستخدما قداحة أعدها من قبل لذلك القصد لازهاق روحه فاشتعلت النيران بالمجني عليه، وأسرع المتهم بالفرار، فهرول الأهالي لإطفاء النيران بجسد المجني عليه ونقله للمستشفي حيث لقي مصرعه متأثرا بإصابته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وقررت إحالة المتهم الي محكمة الإسكندرية التي أصدرت حكمها.

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