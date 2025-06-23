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خارج الحدود

استشهاد 29 فلسطينيا بنيران الاحتلال بينهم 13 من منتظري المساعدات

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أفادت مصادر في مستشفيات غزة، اليوم الإثنين، بسقوط 29 شهيدا بنيران الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 13 من منتظري المساعدات.

كما أفاد مجمع ناصر الطبي بسقوط 10 شهداء وأكثر من 15 مصابا بنيران الاحتلال في محيط مراكز المساعدات شمالي مدينة رفح.

وكانت أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، امس أنه تم ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 55.959 شهيدا و131.242 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

وفي سياق آخر زعمت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، أن جيش الاحتلال انتشل جثة يوناتان سمرانو من الأسر في غزة خلال عملية لجيش الاحتلال والشاباك.

ومن جانبها أفادت وكالة "رويترز" الإخبارية عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه تمت استعادة جثث رهينتين وجندي من غزة.

وبدوره زعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه خلال عملية مشتركة نفذها الشاباك وجيش الاحتلال تمت استعادة جثامين 3 من المختطفين كانوا محتجزين في قطاع غزة.

وادعى نتنياهو أن العمل على إعادة المختطفين متواصل بالتوازي مع العملية ضد إيران.

 

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الاحتلال الإسرائيلي الشاباك بنيامين نتنياهو جيش الإحتلال الإسرائيلي

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