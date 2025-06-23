نقيب المحامين: زيادة الرسوم القضائية تضر بالسلم والأمن القومي

قال عبد الحليم علام، نقيب المحامين، إنه تم الاستجابة لرغبة الجمعية العمومية للاحتشاد في مقر النقابة العامة، اعتراضًا على الزيادة الأخيرة للرسوم القضائية والتي تمس حق المواطن في التقاضي، وجاءت بالمخالفة للدستور والقانون روحًا ونصًا.

مشاركة المحامين في الوقفات الاحتجاجية ضد الرسوم القضائية

وأضاف خلال مشاركته في الوقفة الاحتجاجية التي نظمها المحامون اليوم بمقر النقابة العامة اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية:" كل الشكر لكل من شارك في الوقفة ولا عزاء للمتخاذلين من بعض نقابات القاهرة الكبرى".

احتجاج المحامين دفاعًا عن حق المواطن في التقاضي

وتابع:" احتجاجنا ليس فئوي يخص المحامين بل يتعلق بالمواطن لتمكينه من حقه في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي، وزيادة الرسوم القضائية تضر بالسلم والأمن القومي للدولة، تصعيدنا كان رمزي لا يعبر عن مطالب المحامين ومراعاة لظروف الدولة، مؤكدًا على تأييد المحامين للدولة المصرية وللقيادة السياسية، وأنهم دائما في طليعة الشعب المصري للدفاع عن الدولة".

دعوة الجمعية العمومية للمحامين



وقال: "التزمنا بكل الإجراءات القانونية في الدعوة للجمعية العمومية التي كانت مقررة السبت الماضي لكن صدر الحكم بموقفها، لن يستطع أحد أن يوقفنا عن إجراءاتنا وعليه صممنا على تنظيم استطلاع رأي في نفس يوم الدعوة للجمعية العمومية، وقرارات لا بد أن تكون مدروسة خاصة، وأنها تتعلق ب ٥٠٠ ألف محامي وأسرهم".

ونظم العشرات من المحامين، منذ قليل وقفة احتجاجية داخل مقر النقابة العامة بمشاركة عبد الحليم علام، نقيب المحامين، وأعضاء مجلس النقابة، اعتراضًا على الزيادة الأخيرة للرسوم القضائية فيما يعرف بـ«الخدمات المميكنة».

هتافات المحامين ضد الرسوم القضائية

وردد المحتجون هتافات:" يا اللي بتسأل إحنا مين إحنا السادة المحامين للدستور إحنا حاميين"، “مش دافعين مش دافعين.. للجباية مش راضيين”، “قالوا رسوم قلنا عدالة.. قالوا فلوس قلنا كفاية”، “ المحامين قالوها قوية.. اللي بيحصل خيبة قوية”.



كما ردد المحامون المحتجون:" شمال يمين هنصعد مش ساكتين.. الرسوم مش دستورية"، “يا علام قولها قوية.. الرسوم مش دستورية”، “يا علام قولها بجد.. العدالة مش ملك لحد”، “يا رئيس الجمهورية.. الرسوم مش دستورية”، “القضاة فرضوا رسوم.. والمواطن بقا مطحون”.

وقفات المحامين ضد الرسوم القضائية

وجاءت الوقفة امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات برئاسة عبد الحليم علام، وذلك لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون.

وقفات المحامين ضد الرسوم القضائية في المحافظات

وتنظم نقابات المحامين الفرعية وقفة احتجاجية، اليوم الإثنين، على مستوى مقار المحاكم الابتدائية بجميع محافظات الجمهورية، تحت إشراف مجالس النقابات الفرعية، ونقابات القاهرة الكبرى.

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