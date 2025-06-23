"يا رئيس الجمهورية.. الرسوم مش دستورية"، هتافات المحامين ضد زيادة الرسوم القضائية (صور)

نظم العشرات من المحامين، منذ قليل وقفة احتجاجية داخل مقر النقابة العامة بمشاركة عبد الحليم علام، نقيب المحامين، وأعضاء مجلس النقابة، اعتراضًا على الزيادة الأخيرة للرسوم القضائية فيما يعرف بـ«الخدمات المميكنة»، والتي جاءت بالمخالفة للقانون، وتهدر حق المواطن في التقاضي.

هتافات المحامين ضد الرسوم القضائية

وردد المحتجون هتافات:" يا اللي بتسأل إحنا مين إحنا السادة المحامين للدستور إحنا حاميين"، “مش دافعين مش دافعين.. للجباية مش راضيين”، “قالوا رسوم قلنا عدالة.. قالوا فلوس قلنا كفاية”، “ المحامين قالوها قوية.. اللي بيحصل خيبة قوية”.



كما ردد المحامون المحتجون:" شمال يمين هنصعد مش ساكتين.. الرسوم مش دستورية"، “يا علام قولها قوية.. الرسوم مش دستورية”، “يا علام قولها بجد.. العدالة مش ملك لحد”، “يا رئيس الجمهورية.. الرسوم مش دستورية”، “القضاه فرضوا رسوم.. والمواطن بقا مطحون”.

وقفات المحامين ضد الرسوم القضائية

وجاءت الوقفة امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات برئاسة عبدالحليم علام، وذلك لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون.

وقفات المحامين ضد الرسوم القضائية في المحافظات

تنظم نقابات المحامين الفرعية وقفة احتجاجية، اليوم الإثنين، على مستوى مقار المحاكم الابتدائية بجميع محافظات الجمهورية، تحت إشراف مجالس النقابات الفرعية، ولنقابات القاهرة الكبرى.

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