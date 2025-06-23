نظر طعن عامل قتل 3 مصريين في قطر على حكم إعدامه 15 مارس

حددت محكمة النقض 15 مارس المقبل لنظر الطعن المقدم من عامل والمتهم بقتل 3 مصريين في قطر على حكم إعدامه.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم يعمل مبلط سيراميك، (يبلغ من العمر 43 عامًا من عزبة المرجوشي - بهتيم - شبرا الخيمة - محافظة القليوبية)، وأنه قتل عمدًا المجني عليهما بمحل سكنهما في قطر بسلاح أبيض "سكين" وعاجلهما بطعنات نافذة استقرت بأنحاء متفرقة من جسدهما قاصدًا قتلهما؛ مما أحدث بهما الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الطب الشرعي - المرفق بالتحقيقات، والتي أودت بحياتهما.

كما جاء بأمر الإحالة أن تلك الجريمة اقترنت بجناية أخرى تلتها، وهي أنه في ذات الزمان والمكان قتل عمدًا المجني عليه عبد السلام محروس محمد مع سبق الإصرار والترصد؛ بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله خشية افتضاح أمر قتله الاثنين الأولين؛ وأعد لذلك الغرض ذات السلاح الأبيض المستخدم في قتل المجني عليهما الأخيرين، حال حضوره للمسكن، واستولى على هواتفهم المحمولة وجهاز لاب توب.

وتضمن أمر الإحالة أن المتهم ارتكب كلتا الجنايتين بقصد تسهيل ارتكابه لجنحة سرقة حيث سرق المنقولات المبينة وصفًا بالأوراق المملوكة للمجني عليهم - المبينة أسماؤهم بالجنايتين السابقتين؛ بأن استولى على هواتفهم المحمولة وجهاز الحاسب الآلي المحمول "لاب توب" المملوك للمجني عليه علي شعبان علي، كما حاز وأحرز سلاح أبيض "سكين" بغير مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الحرفية أو المهنية.

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