الإثنين 23 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

جلسة منتظرة في الزمالك لتجديد عقد محمد السيد

محمد السيد
محمد السيد

يعقد مسؤولو الزمالك جلسة مع محمد السيد، لاعب وسط الفريق، خلال الأيام المقبلة لمناقشة تجديد عقده، ضمن خطة الإدارة للحفاظ على العناصر الشابة والمميزة، تمهيدًا لربطهم بعقود طويلة الأمد استعدادًا للموسم الجديد.

على جانب آخر، بدأت إدارة نادي الزمالك التحرك من أجل تسويق لاعب الفريق الشاب أحمد الجفالي، صانع الألعاب التونسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بحثًا عن عرض مناسب في الدوري التونسي.

نية لإعارة اللاعب 

أكد مصدر داخل الزمالك أن الاتجاه الأقرب داخل لجنة الكرة هو تسويق اللاعب على سبيل الإعارة وليس البيع النهائي، وذلك من أجل منحه فرصة المشاركة بانتظام واكتساب المزيد من الخبرات في أحد أندية الدوري التونسي، تمهيدًا لعودته مستقبلًا.

اللاعب خارج الحسابات الفنية حاليًا

أوضح المصدر أن أحمد الجفالي لا يدخل ضمن خطط الجهاز الفني في الوقت الحالي بسبب وجود أكثر من لاعب في مركزه، وهو ما دفع الإدارة للبحث عن فرصة لعب حقيقية له خارج النادي، بدلًا من بقائه على مقاعد البدلاء.

ترحيب اللاعب بالفكرة

أبدى اللاعب موافقة مبدئية على فكرة الخروج للإعارة، خاصة في حال تلقي عرض من نادٍ تونسي يضمن له المشاركة بانتظام، وهو ما اعتبره خطوة مهمة في مسيرته.

خطة الزمالك لتأهيل المواهب

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة إدارة نادي الزمالك لتأهيل عدد من اللاعبين الشباب فنيًا وبدنيًا من خلال الإعارات، تمهيدًا للاعتماد عليهم مستقبلًا بعد اكتسابهم خبرات اللعب التنافسي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد الجفالي صانع الألعاب التونسي ادارة نادي الزمالك أحمد الجفالي الانتقالات الصيفية الحالية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية

مواد متعلقة

خطة الزمالك للعودة إلى منصات التتويج الإفريقى.. بركان التغيير يضرب ملف الأجانب.. والتخطيط تحسم مستقبل شلبى ودونجا

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ

انهيار عقار في شبرا مصر وسيارات الإطفاء والإسعاف تهرع إلى المكان

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة كفر الشيخ

بالأسماء، 21 شخصًا يتنازلون عن الجنسية المصرية

استخراج شخصين من أسفل أنقاض عقار شبرا المنهار

التحقيق مع طالب ثانوية عامة وشقيقيه بتهمة الغش بسماعة بلوتوث

ارتفاع العويس والبلدي والفص، أسعار المانجو اليوم الإثنين 23 يونيو 2025

سماع دوي انفجارات في طهران

خدمات

المزيد

ارتفاع العويس والبلدي والفص، أسعار المانجو اليوم الإثنين 23 يونيو 2025

طن السلفات يرتفع 3676 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر الفاكهة اليوم، التفاح البلدي يرتفع 5 جنيهات في سوق العبور

عقوبة تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر في قانون جرائم الإنترنت

المزيد

انفوجراف

نووي إيران.. بدأته أمريكا مع الشاه وأعلنت تدميره في "ضربة منتصف الليل".. 45 عامًا من الأزمات وتكلفة تجاوزت 500 مليار دولار (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم نزول الدم في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

البحوث الإسلامية في اليوم العالمي للأرامل: إنصافهن واجب ديني ومجتمعي

طلب المغفرة، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 41 من سورة إبراهيم (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية