ارتفاع تاريخي في تحويلات المصريين بالخارج خلال 10 أشهر

حققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال عشـرة شهور (الفترة يوليو/ إبريل من السنة المالية 2024 /2025) قفزة تاريخية غير مسبوقة حيث ارتفعت بمعدل 77.1% لتصل إلى نحو 29.4 مليار دولار (مقابل نحو 16.6 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق).

تحويلات المصريين العاملين بالخارج

وبحسب بيان البنك المركزي المصري شهدت الفترة يناير/إبريل 2024 /2025 ارتفاعًا بمعدل 72.3% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 12.4 مليار دولار (مقابل نحو 7.2 مليار دولار). وعلى المستوي الشهري، ارتفعت تحويلات شهر إبريل 2025 بمعدل 39.0% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 3.0 مليار دولار (مقابل نحو 2.2 مليار دولار).

وحدد البنك المركزي إجازات البنوك بمناسبة رأس السنة الهجرية وثورة 30 يونيو.

وقال البنك المركزي إنه بمناسبة رأس السنة الهجرية 1447 هــ، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 26 يونيو 2025، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 29 يونيو 2025.

وتابع بيان المركزي إنه بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 3 يوليو 2025، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 6 يوليو 2025.

من جانب آخر قال البنك المركزي المصري، إنه في إطار اختصاصاته التي تشمل العمل على تحقيق سلامة نظم وخدمات الدفع ورفع كفاءتها، تم إعداد "قواعد ترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع" استنادًا إلى أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.

وتتضمن هذه القواعد، شروط وإجراءات منح تراخيص تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع، سواء من قبل البنوك أو مؤسسات الدفع الأخرى من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها ويشمل ذلك الجهات المنشأة بموجب قوانين خاصة.

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