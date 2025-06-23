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التعليم العالي: مد فترة التقدم لبرامج التعاون المصرية الصينية حتى الأول من يوليو المقبل

التعليم العالي والبحث
التعليم العالي والبحث العلمي، فيتو

أعلنت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)، التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن مد فترة التقدم لبرامج التعاون المصرية الصينية، والتي تشمل برنامج إنشاء معامل بحثية مشتركة (النداء الأول)، وبرنامج دعم المشروعات البحثية المشتركة (النداء الثامن)، وذلك في إطار البرنامج التنفيذي الموقع بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية.

وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن التعاون البحثي بين مصر وجمهورية الصين الشعبية يُعد نموذجًا رائدًا للتعاون الدولي المثمر، مشيرًا إلى أن هذه البرامج تسهم في دعم التوجه الوطني نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، وتعزز من تنافسية البحث العلمي المصري على المستوى الإقليمي والدولي.

ومن جانبه، أوضح الدكتور ولاء شتا، الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، أن قرار مد فترة التقدم جاء استجابة لرغبة العديد من الباحثين، وحرصًا على إتاحة الوقت الكافي لإعداد مقترحات علمية متميزة، مؤكدة أن الهيئة تدعم باستمرار الشراكات الدولية التي تُسهم في مواجهة التحديات التنموية وبناء كوادر بحثية قادرة على الابتكار.

وأكدت الهيئة أن آخر موعد لتقديم المقترحات البحثية من الجانب المصري هو الثلاثاء ١ يوليو ٢٠٢٥ في تمام الساعة الثانية ظهرًا.

وللاطلاع على الشروط والتفاصيل الخاصة بكل نداء، والتقديم الإلكتروني، يُرجى زيارة الموقع الرسمي للهيئة عبر الرابط التالي.
 

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