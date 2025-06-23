التصعيد الإيراني الإسرائيلي، 10 معلومات ترصد جهود تأمين احتياطات مصر المالية والسلعية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة اتخاذ كل الاحتياطات المالية والسلعية ذات الصلة في ظل التطورات الجارية وحالة التصعيد التي تشهدها المنطقة

ونرصد جهود اتخاذ كل الاحتياطات المالية والسلعية في ظل حالة التصعيد التي تشهدها المنطقة:

1- تم في اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الساعات الماضية مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية استعراض وضع التذبذب المتزايد بالأسواق الدولية وانعكاسات الأحداث الجيوسياسية وبالأخص الحرب بين إيران وإسرائيل على تزايد حالة عدم اليقين بأهم الأسواق الدولية خاصة أسعار الشحن وبعض السلع

الضربات الأمريكية الأخيرة على إيران

2- القيادة السياسية تتابع عن كثب تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصة في ظل الضربات الأمريكية الأخيرة على إيران وتعمل على دراسة كل السيناريوهات المحتملة لتقليل أي آثار سلبية على الاقتصاد المصري.

وفرة المواد البترولية والغاز الطبيعي

3- كل وزارة تعمل على وضع خطط تفصيلية للتعامل مع مختلف السيناريوهات بما في ذلك وفرة المواد البترولية والغاز الطبيعي واستمرارية سلاسل الإمداد الغذائي وتوفير السلع الأساسية حتى في حال امتداد الأزمة لفترة طويلة

ارتفاع أسعار النفط

4- لجنة إدارة الأزمات استعرضت عدة تحديات اقتصادية محتملة من بينها ارتفاع أسعار النفط وزيادة تكاليف الشحن والتأمين واحتمالية تأثر سلاسل الإمداد.

5- المخاطر ليست قاصرة على مصر بل تواجهها معظم دول العالم، وهو ما يتطلب تحسبا واستعدادًا لتقليل انعكاساتها على الاقتصاد المصري.

المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية

6- المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية آمن ومطمئن ويكفي لعدة أشهر بل إن بعض السلع يتجاوز مخزونها الستة أشهر

7- تم تكوين هذا المخزون منذ العام الماضي بتوجيهات رئاسية تحسبا لأي تطورات إقليمية ونجحت الدولة في تأمينه على نحو يضمن تلبية احتياجات المواطنين لفترة طويلة

أمن الطاقة

8- الدولة تعمل منذ شهور على تأمين أمن الطاقة، من خلال تجهيز وربط 3 سفن تغييز بالشبكة القومية للغاز الطبيعي مع وصول سفينة رابعة قريبا لتعزيز القدرة على استيراد الغاز الطبيعي المسال تحديث البنية التحتية لقطاع الطاقة.

9- الخطة الحالية تم إعدادها مسبقا لمواجهة احتياجات فصل الصيف كما إن احتياجات الكهرباء خلال الصيف مؤمنة بالكامل ولا توجد أي مخاوف من انقطاعات

10- السياسة النقدية نجحت في القضاء على السوق الموازية وتوفير الاحتياج الكامل من العملة الأجنبية حيث أن مواردنا من النقد الأجنبي أصبحت متوافقة مع حجم احتياجاتنا للشهر الثالث على التوالي

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