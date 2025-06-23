وزير الدفاع البريطاني يعلن رفع حالة التأهب في القواعد العسكرية بالشرق الأوسط

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية رفع حالة التأهب في قواعدها العسكرية في الشرق الأوسط إلى أعلى مستوياتها، في أعقاب القصف الأمريكي لمنشآت نووية إيرانية فجر أمس الأحد.

وأكد وزير الدفاع البريطاني، جون هيلي، في منشور على منصة "إكس"، أن "سلامة الجنود البريطانيين والقواعد العسكرية أولوية قصوى"، مضيفا أن "مستوى الحماية للقوات المسلحة في ذروته، وقد تم نشر مقاتلات إضافية هذا الأسبوع".

وبحسب مصادر دفاعية، عززت القوات البريطانية إجراءاتها الأمنية في عدد من القواعد المنتشرة في الشرق الأوسط، ومنها قاعدة "أكروتيري" الجوية في قبرص، التي تضم حاليًا 14 طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي، إضافة إلى قواعد بحرية في البحرين وعمان، وقواعد مشتركة في قطر والإمارات.

وتشمل الاستعدادات تعزيز الحراسات والدوريات المسلحة والتسليح الإضافي للقوات، ونشر أنظمة الرادار والمراقبة المتقدمة.

ويتزايد القلق البريطاني من هجمات محتملة باستخدام مسيرات إيرانية، خاصة في ظل استخدامها المكثف في حرب أوكرانيا، حيث تسببت مسيرات "شاهد-136" الإيرانية في تدمير نحو 40 طائرة روسية. وتحمل هذه المسيرات مواد شديدة الانفجار قادرة على تدمير المباني وإلحاق خسائر بشرية كبيرة، وقد استخدمتها طهران مؤخرا أيضا ضد أهداف إسرائيلية.

وأشار تقييم استراتيجي أمني بريطاني إلى ضرورة "زيادة مرونة سلاسل الإمداد العسكرية ومخزونات الذخيرة وقطع الغيار والوقود".

وكان قد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تنفيذ الجيش الأمريكي هجوما على المواقع النووية الإيرانية بينها منشأة فوردو.

وأفادت قناة فوكس نيوز أن الولايات المتحدة استخدمت قنابل خارقة للتحصينات وصواريخ توماهوك كروز لضرب منشآت البنية التحتية النووية الإيرانية الرئيسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.