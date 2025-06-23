نيللي كريم تكشف عن مواصفات فتى أحلامها المستقبلي (فيديو)

كشفت الفنانة نيللي كريم عن تعرضها لتشخيص طبي خاطئ قبل 4 أعوام، بعدما اعتقد الأطباء أنها مصابة بالتهاب حاد في الأذن، ليتبين لاحقًا أنها تعاني من ورم في الوجه، وهو ما شكل مفاجأة صادمة بالنسبة لها.

نيللي كريم تتحدث عن إصابتها



وقالت نيللي خلال استضافتها في برنامج ميرور الذي يقدمه الإعلامي خالد فرج إنها بدأت تشعر بالآم شديدة في منطقة الوجه، ما دفعها إلى زيارة أكثر من طبيب بحثا عن السبب، إلا أن جميع التشخيصات أكدت أنها مجرد التهابات في الأذن، وهو ما لم يطمئنها.



وأضافت: رأيت في منامي أنني أعاني من مشكلة صحية كبيرة تستلزم إعادة الكشف، وأتذكر أنني استيقظت من النوم وأنا أتصبب عرقًا "ومش عارفة أخد نفسي"، مشيرة إلى أنها بعد الفحوصات الجديدة، اكتشفت إصابتها بورم في الوجه يبلغ طوله 10 سنتيمترات، ويستدعي التدخل الجراحي العاجل.



وتابعت: سافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء العملية، وطلبت مقابلة الطبيب قبل موعد الجراحة بيوم، وأبلغته أنني ممثلة، وأن تلك العملية قد تؤثر على عملي بسبب احتمالية ظهور جروح بارزة في الوجه.



وأردفت: الطبيب طلع الاطلاع على حسابي بـ "انستجرام"، وقرر تأجيل الجراحة لمدة يوم واحد للتنسيق مع طبيب التجميل، والحمد لله تمت العملية دون أن تترك أثرًا ظاهرًا على وجهي.



وكشفت نيللي كريم عن مواصفات الرجل التي تزيد أن تكون فيه في حالة تفكيرها في الارتباط مرة أخري مشيرة إلي أنها تريده واثق من نفسه وصاحب قرار.

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