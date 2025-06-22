الأحد 22 يونيو 2025
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حوادث

الحكم على إعلامية بتهمة سب وقذف المخرج خالد يوسف غدا

خالد يوسف، فيتو
خالد يوسف، فيتو

تصدر محكمة القاهرة الاقتصادية، غدا الحكم على إعلامية، لاتهامها بسب وقذف المخرج خالد يوسف وزوجته الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي.

 

اتهام إعلامية بسب وقذف خالد يوسف


وكانت جهات التحقيق قررت إحالة المتهمة إلى المحكمة الاقتصادية المختصة، على خلفية القضية رقم 111 لسنة 2025 جنح اقتصادية، بعد مشاركتها منشورا، تضمن عبارات مسيئة وتشهيرية بحق المخرج وزوجته.

 

تعود تفاصيل الواقعة إلى تقدم خالد يوسف ببلاغ رسمي، اتهم فيه اعلامية بالتشهير به وبزوجته، بعد مشاركتها منشورًا عبر صفحتها الشخصية.

 

وادعى مصطفي رمضان، دفاع المخرج خالد يوسف مدنيًا على سبيل التعويض المؤقت.

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