الهلال السعودي يترقب انفراجة في صفقة ضم نجم ميلان الإيطالي

يترقب نادي الهلال السعودي، حدوث انفراجة في مفاوضاته مع الفرنسي ثيو هيرنانديز ظهير أيسر فريق ميلان الإيطالي.

تغيير في رأي ثيو هيرنانديز بشأن عرض الهلال السعودي

اللاعب الفرنسي الدولي كان قد رفض فكرة الانتقال إلى الهلال، في وقت سابق، بحسب تقارير صحفية عالمية.

لكن بحسب الصحفي الإيطالي الموثوق جيانلوكا دي ماريزيو، عبر حسابه على منصة "إكس"، فإن ثيو بدا منفتحًا على فكرة الانضمام إلى الهلال.

وعلى مدار الفترة الماضية، كان ثيو يرغب في عودة مرتقبة إلى فريقه القديم أتلتيكو مدريد، أو على الأقل البقاء في قارة أوروبا، وهو ما كان سببا مباشرا في تأجيل حسم مفاوضات الهلال معه.

وكان الهلال يرغب بشدة في أن ينضم ثيو إلى صفوفه، قبل بطولة كأس العالم للأندية، التي يشارك فيها حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية.

أرقام ثيو هيرنانديز مع ميلان في الموسم الماضي

ولعب ثيو هيرنانديز 49 مباراة بكل البطولات خلال الموسم الماضي، وسجل 5 أهداف وصنع 6 أخرى.

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