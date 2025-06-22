ندوة توعوية بعنوان "التنمر" بمجلس قروى الحواويش في سوهاج

عقدت الوحدة المحلية لقرية الحواويش بمركز أخميم بمحافظة سوهاج، اليوم الأحد، ندوة توعوية بعنوان " التنمر " لنشر الفكر الوسطي ومحاربة الفكر المتطرف وذلك في إطار الرؤية المتبعة لمشيخة الأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية لنشر الندوات التوعوية لتثقيف المواطنين لخلق جيل واعى.

وقال المهندس على محمد بهنس رئيس مركز ومدينة اخميم بسوهاج ان الهدف من ندوات بقرى المركز لنشر الوعي والتثقيف بين المواطنين.

حضر الندوة الشيخ الدكتور محمد أحمد عبد الهادى وخيرى مختار رئيس القرية وأحمد حلمى سكرتير القرية وعدد من العاملين وأهالى القرية، وتحت رعاية اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج ومتابعة المهندس على محمد بهنس رئيس المركز ومدينة أخميم.

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