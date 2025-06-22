الأحد 22 يونيو 2025
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حوادث

مصرع عامل في خصومة ثأرية بقنا

اسعاف
اسعاف

لقي عامل مصرعه، اليوم الأحد، بطلق ناري بسبب خصومة ثأرية في قرية الحسينات، مركز أبوتشت، شمال محافظة قنا، وتم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا الجامعي.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت، يفيد بإصابة عامل بطلقات نارية في قرية الحسينات التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين إصابة ك، في الخمسينيات من العمر، بطلقات نارية تم نقله إلى مستشفى أبوتشت ومنها تقرر تحويله إلى مستشفى قنا الجامعي والذي لفظ أنفاسه الأخيرة على فراشها متأثرًا بإصابته بسبب تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين في قرية الحسينات مركز أبوتشت.

تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا الجامعي تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين.

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ابوتشت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا أمن قنا خصومة ثأرية بين عائلتين شمال محافظة قنا قنا قنا الجامعي قرية الحسينات

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