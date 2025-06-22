وكيل أوقاف سوهاج يلتقي الأئمة والعمال الجدد ويوصيهم بإتقان العمل ويستمع لمطالبهم

التقى الشيخ الدكتور محمد أبوسِعدة وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج بالسادة الأئمة والعمال الجدد، وذلك بمقر المديرية، في لقاء ترحيبي مميز استهله بتهنئتهم على انضمامهم للعمل بالوزارة، مؤكدًا أنهم على ثغر عظيم من ثغور الدين، وأن الأمانة عظيمة والمسؤولية جسيمة.

وأكد أبوسعدة خلال اللقاء على أهمية الإخلاص في العمل، وإتقانه، والتحلي بالانضباط، وضرورة الالتزام بتعليمات الوزارة والعمل بروح الفريق الواحد، مشددًا على أن الإمام والعامل كلاهما شريك في خدمة بيوت الله عزوجل.

كما استمع أبوسعدة إلى طلبات واستفسارات السادة الأئمة والعمال الجدد، ووعد بتذليل العقبات التي قد تواجههم في بداية مسيرتهم، مؤكدًا حرص المديرية على تقديم كل الدعم اللازم لهم في إطار اللوائح والقوانين.

وفي ختام اللقاء دعا لهم بالتوفيق والسداد، وأن يكونوا على قدر الأمانة والمسؤولية وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بأبنائها العاملين وتقديرًا لدورهم الدعوي والخدمي.

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