الأحد 22 يونيو 2025
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خارج الحدود

وزراء خارجية مصر والسعودية والبحرين يؤكدون أهمية وقف التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران

وزراء خارجية مصر
وزراء خارجية مصر والسعودية والبحرين، فيتو

جرى اتصالان هاتفيان بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الأحد، والأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية، والدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين.

 

التشاور والتنسيق بشأن التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة،

جاء الاتصالان في إطار التشاور والتنسيق بشأن التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، وعلى رأسها التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران وتداعياته الخطيرة على السلم والأمن الإقليمي.

وتم التأكيد على أهمية وقف التصعيد العسكري ووقف إطلاق النار، وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية كسبيل وحيد للخروج من الأزمة الراهنة والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، وضرورة العمل على تجنب انزلاق المنطقة إلى مزيد من الفوضى والتوتر. 

 

ميثاق الأمم المتحدة

كما تم التأكيد على ضرورة احترام سيادة الدول ومبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

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بدر عبد العاطي فيصل بن فرحان السعودية مملكة البحرين التصعيد العسكري اسرائيل وايران

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