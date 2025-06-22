النصر السعودي يقترب من التعاقد مع نجم بايرن ميونخ

بات نادي النصر السعودي في طريقه لإنهاء صفقة ضخمة من بايرن ميونخ الألماني ستمثل دفعة قوية لصفوف الفريق بعد موسم خال من أي إنجازات.

موسم مخيب يضرب النصر السعودي

وشهد النصر السعودي موسما مخيبا لآمال جماهيره، كما أن الإدارة الحالية تشهد صراعات كبيرة بدأت بإقالة الرئيس التنفيذي ماجد الجمعان، كما أشارت عدة تقارير إلى وجود تغييرات قادمة في العديد من المناصب، وأيضا على مستوى الجهاز الفني للفريق باقتراب رحيل الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني للفريق.

مدافع بايرن ميونخ على أعتاب النصر السعودي

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "Sport" الفرنسية، فإن الكوري الجنوبي كيم مين جاي، مدافع بايرن ميونخ الألماني، يقترب بقوة من الانضمام إلى صفوف النصر هذا الصيف.

وأوضح التقرير أن إدارة "العالمي" تكثف جهودها حاليًا من أجل حسم صفقة المدافع الكوري الجنوبي، وسط ترجيحات باقتراب رحيله بعد انضمامه إلى بايرن ميونخ في صيف 2023.

وعلى الرغم أن قلب الدفاع الكوري الجنوبي لم يقدم الأداء المأمول منه مع الفريق الألماني، بعد موسمه الرائع مع نابولي، إلا أنه لا يزال يحظى بفرص لعب كبيرة في النادي.

ويشير التقرير إلى وجود مفاوضات متقدمة بالفعل بين النادي السعودي والمدافع البالغ من العمر 28 عامًا، والذي يقال إنه منفتح على الانتقال إلى السعودية لإعادة إطلاق مسيرته الكروية.

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