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رياضة

جوارديولا: تتويج مانشستر سيتي بلقب كأس العالم للأندية لن يعوض الموسم المخيب

جوارديولا، فيتو
جوارديولا، فيتو

أكد الإسباني بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، أنه حال تحقيق الفوز بلقب كأس العالم للأندية، فذلك لن يعوض الموسم المخيب الذي عاشه السماوي.

مانشستر سيتي يواجه العين الإماراتي 

ويلتقي مانشستر سيتي، مع العين الإماراتي، فجر الغد، في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لمونديال الأندية.

وخسر السيتي، لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، لصالح ليفربول، كما خسر نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام كريستال بالاس، وودع دوري أبطال أوروبا من ملحق دور 16.

جوارديولا يصف موسم مانشستر سيتي بغير الجيد

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي "قلت عدة مرات إن الموسم لم يكن جيدًا، والفوز بهذه البطولة لن يُغير ذلك".

وشدد "لكن تركيزي حاليًا لا ينصب على الفوز بمونديال الأندية، بإمكاننا تمديد فترة وجودنا هنا، والبقاء لفترة أطول".

وأتم "الآن نحن هنا، وأريد أن أبذل قصارى جهدي، أريد الاستمتاع باللحظة هنا لأنك ستأتي إلى هنا مرة كل 4 سنوات، وأريد أن أصل إلى المراحل النهائية".

وقاد جوارديولا، الذي فاز بكأس العالم للأندية 4 مرات كمدير فني، مانشستر سيتي إلى لقبه العالمي الأول في 2023 قبل تغيير نظام البطولة لتقام كل 4 سنوات بمشاركة 32 ناديًا.

وكان مانشستر سيتي قد افتتح مشواره في البطولة، بالفوز 2-0 على الوداد المغربي، بينما خسر العين من يوفنتوس بخماسية نظيفة.

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