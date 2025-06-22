إصابة فتاة في حريق منزلين بقنا

أصيبت فتاة بحروق ونفوق ماشية، اليوم الأحد، إثر نشوب حريق نشب داخل منزلين، في قرية الحلفاية، مركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف والإطفاء إلى مكان الواقعة على الفور.

تفاصيل الواقعة في قنا

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بنشوب حريق داخل منزلين في قرية الحلفاية بحري بدائرة المركز.

وتبين بعد الفحص نشوب حريق داخل منزلين بسبب فرن بلدي خلال صناعة الخبز وأسفر عن إصابة فتاة تبلغ من العمر 20 عامًا، ونفوق 4 رؤوس ماشية وتلفيات في أساسيات المنزل بقرية الحلفاية بحري.

تم نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تم السيطرة على الحريق قبل امتداده للأماكن المجاورة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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