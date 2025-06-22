مصر وسلطنة عمان تؤكدان أولوية العمل على وقف إطلاق النار في غزة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان، أولوية العمل على وقف إطلاق النار في غزة، وإنفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع لإنقاذ أهله من المأساة الإنسانية التي يتعرضون لها بسبب العدوان الإسرائيلي.

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًّا اليوم الأحد، بالسلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عُمان.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول الأوضاع الإقليمية، حيث أكد الرئيس على أهمية العمل على وقف التصعيد الجاري بين إسرائيل وإيران، محذرًا من التبعات الجسيمة لتوسع دائرة الصراع في المنطقة، ومؤكدًا على ضرورة العودة لمائدة التفاوض حقنًا للدماء، كما أشاد الرئيس بالدور الذي تقوم به سلطنة عُمان للوساطة بين إيران والولايات المتحدة، مؤكدًا ضرورة استعادة مسار المفاوضات وتعزيزه لتجنيب المنطقة ويلات الحرب.



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