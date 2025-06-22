الأحد 22 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

مناقشة كتاب "داسم" للكاتب عمرو طارق في شمس آرت سبيس الخميس المقبل

كتاب داسم للكاتب
كتاب داسم للكاتب عمرو طارق

تنظم مؤسسة شمس آرت سبيس، ندوة فنية وأدبية  لمناقشة كتاب “داسم”، للكاتب عمرو طارق، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً من يوم الخميس 26 يونيو 2025، وتستمر لمدة ساعتين.

كتاب “داسم” للكاتب عمرو طارق  

ويناقش كتاب “ داسم” للكاتب عمرو طارق حالة إنسانية مركبة تجمع بين البُعد النفسي والدرامي، من خلال رؤية سردية فريدة تستحق التوقف.

وتتضمن الندوة محاور متعددة تشمل:
• تحليل نفسي لمحتوى القصة وما تحمله من أبعاد تتعلق بالهوية والذات.
• مداخلة فنية تشكيلية تقدمها الفنانة مروة أبو العينين، التي قامت بتحويل بعض مشاهد العمل إلى لوحات بصرية معبرة.
• نقد أدبي وفني متخصص حول اللغة والأسلوب والبناء الدرامي.

جدير بالذكر أن الندوة تأتي  ضمن سلسلة فعاليات مؤسسة شمس آرت سبيس  للتقاطع بين الأدب والفن التشكيلي، ولفتح حوار حي بين النص والصورة، وبين القارئ والمُبدع.

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مؤسسة شمس آرت سبيس الكاتب عمرو طارق كتاب داسم

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