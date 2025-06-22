الأحد 22 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

البورصة تربح 43 مليار جنيه بختام تعاملات بداية الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات اليوم الأحد أولى جلسات الأسبوع،  وربح رأس المال السوقي 43 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.192 تريليون جنيه.

مؤشر “إيجي إكس 30”

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.67% ليغلق عند مستوى 31055 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.86% ليغلق عند مستوى 38596 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.66% ليغلق عند مستوى 13942 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وصعد  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.74% ليغلق عند مستوى 9101 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.69% ليغلق عند مستوى 12404 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.88% ليغلق عند مستوى 3220 نقطة.

تعاملات نهاية الأسبوع 

وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات الخميس الماضي، “آخر جلسات الأسبوع”، وخسر رأس المال السوقي 34 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.149 تريليون جنيه.

مؤشر “إيجي إكس 30”

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.91% ليغلق عند مستوى 30248 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.94% ليغلق عند مستوى 37524 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 13579 نقطة.

وهبط  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.01% ليغلق عند مستوى 8858 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 12079 نقطة، وتراجع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.66% ليغلق عند مستوى 3160 نقطة.
 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

30 محدد الأوزان البورصة المصرية الشركات المتوسطة والصغيرة الشركات المتوسطة المتوسطة والصغيرة ايجي اكس 100 متساوي الاوزان إيجي إكس 100

مواد متعلقة

60 دقيقة بورصة، ارتفاع جماعي لمؤشرات EGX بتداولات اليوم

أخبار الاقتصاد اليوم: البنك المركزي يكشف موعد استحقاق ودائع سعودية بقيمة 5.3 مليار دولار.. ارتفاع معظم مؤشرات البورصة واستقرار رأس المال السوقي.. وانخفاض أسعار الخضراوات والأسماك بسوق العبور

أخبار الاقتصاد اليوم، ارتفاع أسعار الدواجن والسمن البلدي، البورصة تربح 7 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم، MG الصينية تنشئ مصنعا لتجميع سيارتها في مصر

أخبار الاقتصاد اليوم: تراجع سعر الدولار عقب تصريحات رئيس الوزراء.. المالية تعتزم طرح صكوك سيادية بالعملة المحلية لأول مرة.. حقيقة انخفاض أسعار الهواتف الدولية في مصر 20%

البورصة تربح 13 مليار جنيه بختام تداولات نوفمبر 2024

56 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الإثنين

البورصة تخسر 10 مليارات جنيه في ختام تعاملات اليوم

تأثير تثبيت سعر الفائدة على الذهب والبورصة.. صعود جديد لأسعار المعدن الأصفر في الصاغة.. البورصة تربح 10 مليارات جنيه بختام تعاملات الأسبوع

الأكثر قراءة

الثانوية العامة 2025، التعليم تكشف هوية ناشري امتحان اللغة العربية

مسئول إيراني: انتهاء عمليات الإغاثة في منشأة فوردو النووية

الأهلي يحسم صفقة مهاجم البنك عقب العودة من المونديال

أسعار الكهرباء 2025.. نصائح لتقليل الفاتورة

زغلول صيام يكتب: لماذا لا تكشف الأندية عن عقود مدربيها الحقيقية؟! ومتى تخرج الأحكام النهائية من ثلاجة اتحاد الكرة؟!

وزير الخارجية يحذر من استمرار التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 22-6-2025

تعليمات جديدة من البنك المركزي للرسوم المطبقة على العمليات الاستيرادية

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد 22-6-2025 في الأسواق

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 22-6-2025

بعد الضربة الأمريكية لإيران، ارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

تنمية المشروعات: التعاون مع المؤسسات المالية بآليات تكنولوجية متطورة

المزيد

انفوجراف

10 نصائح تساعد طالب الثانوية العامة في اختيار الكلية المناسبة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم مطاردة الثعبان في المنام وعلاقته بمواجهة الصعوبات

أشهر المساجد التاريخية في المدينة المنورة (صور)

تفسير رؤية الديك الرومي في المنام وعلاقتها بتغير الحالة من الفقر إلى الغنى

المزيد
الجريدة الرسمية