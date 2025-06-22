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وكيل وزارة الصحة بقنا يزور مريضا في منزله ليعتذر له عن تقصير المستشفى العام

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بقنا يزور مريضا في منزله، فيتو

قام الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا، بزيارة أحد مرضى الغسيل الكلوي في منزله بقريته، لتقديم اعتذار رسمي له عن تقصير تعرض له خلال تلقيه الخدمة بمستشفى قنا العام.

إحالة جميع أعضاء الفريق الطبي المناوب وقت الحادثة إلى التحقيق 

تأتي تلك الخطوة عقب تداول أحد المواقع الإخبارية لشكوى مريض بقسم الكلى الصناعي بمستشفى قنا العام، أشار فيها إلى معاناته من قصور في الرعاية الصحية أثناء جلسة الغسيل الكلوي.

وعلى الفور، أصدر وكيل الوزارة تعليماته بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، مع إحالة جميع أعضاء الفريق الطبي المناوب وقت الحادثة إلى التحقيق لاتخاذ جزاءات مشددة ضد المتسببين في التقصير.

وخلال الزيارة التي رافقه فيها الدكتور عبد الله حمدي، مدير إدارة الطب العلاجي، والدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، حرص وكيل الوزارة على الاستماع للمريض وأسرته، مؤكدًا أن الوزارة تضع حقوق المرضى على رأس أولوياتها، ولن تتهاون مع أي تقصير يمَس كرامتهم أو سلامتهم الصحية.

وأكد وكيل الوزارة خلال اللقاء أن جميع المرضى لهم حقوق مشروعة في الحصول على خدمة طبية متكاملة وعادلة في كافة منافذ تقديم الخدمة الصحية بالمحافظة، مشددًا على أن هناك تعليمات واضحة بضرورة مراجعة شاملة لأداء قسم الكلى الصناعي بالمستشفى لضمان تحسين مستوى الخدمة، ومنع تكرار مثل تلك الوقائع مستقبلًا.

كما أشار وكيل الوزارة إلى أن المنظومة الصحية بقنا تعمل وفق مبادئ العدالة والمساواة بين جميع المرضى، وأنه لا مكان لأي تهاون أو تراخٍ في تقديم الرعاية الصحية اللائقة لجميع المواطنين دون تفرقة أو تمييز.

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