الأحد 22 يونيو 2025
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حوادث

التكييف السبب، المعمل الجنائي يعاين حريق شقة في العمرانية

حريق، فيتو
حريق، فيتو

أجري المعمل الجنائي معاينة لحريق نشب داخل شقة سكنية بعقار بشارع النصر من شارع الثلاثيني بالعمرانية دون وقوع إصابات.

 

وكشفت المعاينة أن الحريق أندلع بسبب ماس كهربائي في التكييف، مما تسبب في امتدادها لباقي محتويات الشقة.

 

حريق شقة سكنية في العمرانية 


تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع النصر من شارع الثلاثيني بالعمرانية.

 

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

 

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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المعمل الجنائي غرفة عمليات النجدة أمن الجيزة

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