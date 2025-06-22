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اقتصاد

البورصة تواصل الصعود وتتغلب على مخاوف العملية العسكرية الأمريكية في إيران

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الأحد أولى جلسات الأسبوع. 

 

مؤشر “إيجي إكس 30”

 وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.81% عند مستوى 30796 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.88% عند مستوى 38228 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.81% عند مستوى 13826 نقطة.

وقفز مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.61% عند مستوى 9001 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.53% عند مستوى 12264 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.82% عند مستوى 3186 نقطة.
 

تعاملات نهاية الأسبوع 

 تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات الخميس، “آخر جلسات الأسبوع”، وخسر رأس المال السوقي 34 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.149 تريليون جنيه.

مؤشر “إيجي إكس 30”

 تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.91% ليغلق عند مستوى 30248 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.94% ليغلق عند مستوى 37524 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 13579 نقطة.

وهبط  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.01% ليغلق عند مستوى 8858 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 12079 نقطة، وتراجع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.66% ليغلق عند مستوى 3160 نقطة.
 

تعاملات جلسة الأربعاء 

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات الأربعاء، وربح رأس المال السوقى مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.183 تريليون جنيه.

 

مؤشر “إيجي إكس 30”

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 30838 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 38267 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 13847 نقطة.

 

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وصعد  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 9040 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 12302 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 3214 نقطة.

 

تعاملات منتصف الأسبوع

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الثلاثاء الماضي، جلسة منتصف الأسبوع، بعد ارتفاعها في بداية التعاملات. 

وخسر رأس المال السوقى 30 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.182 تريليون جنيه.

 

مؤشر “إيجي إكس 30”

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 30725 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 38121 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 13795 نقطة.

كما هبط  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.44% ليغلق عند مستوى 8992 نقطة، وتراجع  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.22% ليغلق عند مستوى 12234 نقطة، وتراجع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 3194 نقطة.

 

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