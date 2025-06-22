الأحد 22 يونيو 2025
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سياسة

مستقبل وطن يثير المزاح أثناء جلسة مجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ، فيتو
مجلس الشيوخ، فيتو

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ ورئيس حزب مستقبل وطن، حالة من المزاح، بسبب عبارة" مستقبل وطن".

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

بدأت تلك حالة المزاح، عندما اختتمت النائبة هبة شاروبيم، عضو  مجلس الشيوخ، استعراضها لتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن دراسة مقدمة من النائبتين هبة مكرم شاروبيم، ورشا أحمد مهدي، بعنوان "كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول"، بقولها: في النهاية يعد تطوير كليات التربية هو مستقبل وطن.

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ

وبدوره عقب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ممازحا النائبة، قائلا،: "مستقبل وطن فعلا" وواصل مزاحه: لم أسمعها جيدا، لتعيد النائبة هبة شاروبيم عبارتها مرة ثانية، وسط حالة من المزاح بالقاعة.

ثم عقب رئيس المجلس: هيقولوا علينا فى نهاية المجلس أننا ننحاز للحزب، رغم أننا حرصنا على ضبط الأداء بعيدا عن التحيز الحزبي، طوال مدة المجلس.

 

وجاء دور النائبة رشا مهدى، في إلقاء كلمة بشأن ذات الدراسة التي اشتركت في إعدادها، حيث قالت في أول عبارة لها من كلمتها المعدة مسبقا:"حقا إن إعادة تطوير كليات التربية هو مستقبل وطن"، وهنا فوجئ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وواصل ممازحا النائبة قائلا،: في ايه هيقولوا علينا متفقين كده".

 

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الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ التعليم والبحث العلمى تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رئيس مجلس الشيوخ رئيس حزب مستقبل وطن

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