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تداول صور أسئلة اللغة العربية للثانوية العامة بعد 18 دقيقة من بدء الامتحان

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة، نشرت جروبات الغش الإلكتروني عبر تطبيق تليجرام صورا لامتحان مادة اللغة العربية الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة اليوم الأحد، وذلك بعد ١٨ دقيقة من انطلاق امتحان اليوم.

وتكثف غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم جهودها لكشف اللجنة التي خرج منها الامتحان، وذلك عن طريق فريق مكافحة الغش الإلكتروني، وخبراء التطوير التكنولوجي بالوزارة.

عبد اللطيف يتابع سير الامتحانات من غرفة العمليات

ويتابع محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم  انطلاق امتحان شهادة إتمام الثانوية العامة في مادة اللغة العربية من غرفة العمليات المركزية بالوزارة.

وكانت وزارة التربية والتعليم شددت على سرعة تواصل مديري المديريات التعليمية مع غرفة العمليات المركزية فور رصد أية مخالفات أو سلبيات، وذلك لضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل انتظام وسلامة سير الامتحانات، وشددت الوزارة على أهمية استمرار المديريات التعليمية في إرسال تقارير متابعة يومية إلى غرفة العمليات المركزية بالوزارة، لضمان رصد ومعالجة أية ملاحظات أو مشكلات بشكل فوري.

وأكدت الوزارة أن لجان الامتحانات شهدت أجواءً من الهدوء والانضباط التام على مستوى الجمهورية، نتيجة للتنسيق الكامل بين وزارة التربية والتعليم والمحافظات والجهات المعنية لضمان انتظام العملية الامتحانية، إلى جانب التعاون الوثيق مع وزارة الداخلية لتأمين محيط اللجان وتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات في بيئة آمنة ومستقرة.
 

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