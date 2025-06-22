تدوير رؤساء ومراقبي 19 لجنة بامتحانات الثانوية العامة في سوهاج

امتحانات الثانوية العامة، كشف مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن محافظة سوهاج أبرز المحافظات التي شهدت تدويرا في رؤساء اللجان والمراقبين، وأن الوزارة أعادت تدوير رؤساء اللجان والمراقبين في ١٩ لجنة من لجان سير الامتحانات بسوهاج من أصل ٧٩ لجنة سير امتحان بالمحافظة.

وأوضح المصدر ذاته، أن عملية تدوير رؤساء اللجان، جاءت عقب امتحانات المواد خارج المجموع التي أداها طلاب الثانوية العامة الأسبوع الماضي، وقبل انطلاق امتحان اللغة العربية أول امتحان لمواد المجموع اليوم الأحد.

وكشف المصدر أن عملية تدوير رؤساء اللجان والمراقبين الهدف منها هو ضبط سير العملية الامتحانية، وفرض حالة الاستقرار داخل لجان سير الامتحانات.



تعليمات الوزارة لمديري المديريات في امتحانات الثانوية العامة

وكانت وزارة التربية والتعليم قد شددت على سرعة تواصل مديري المديريات التعليمية مع غرفة العمليات المركزية فور رصد أية مخالفات أو سلبيات، وذلك لضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل انتظام وسلامة سير الامتحانات.

وشددت الوزارة على أهمية استمرار المديريات التعليمية في إرسال تقارير متابعة يومية إلى غرفة العمليات المركزية بالوزارة، لضمان رصد ومعالجة أية ملاحظات أو مشكلات بشكل فوري.

وأكدت الوزارة أن لجان الامتحانات شهدت أجواءً من الهدوء والانضباط التام على مستوى الجمهورية، نتيجة للتنسيق الكامل بين وزارة التربية والتعليم والمحافظات والجهات المعنية لضمان انتظام العملية الامتحانية، إلى جانب التعاون الوثيق مع وزارة الداخلية لتأمين محيط اللجان وتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات في بيئة آمنة ومستقرة.

والجدير بالذكر أن طلاب الثانوية العامة بالشعبتين الأدبية والعلمية (النظام الجديد والقديم) يؤدون اليوم الأحد الموافق 22/ 6/ 2025 امتحان الدور الأول في مادة اللغة العربية، ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا اختبار مقاييس المفاهيم (الكيمياء)، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين (النظامين الجديد والقديم) امتحان مادة اللغة العربية (ورقة أولى).



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