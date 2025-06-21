الأحد 22 يونيو 2025
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أخبار مصر

الرئيس الإيراني للسيسي: نثمن المواقف المصرية الحكيمة الهادفة لاستعادة الاستقرار بالشرق الأوسط

الرئيس الإيراني مسعود
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، فيتو

ثمن الرئيس الإيراني المواقف المصرية الحكيمة الهادفة لاستعادة الاستقرار بالشرق الأوسط، بما يحقن دماء كافة الأطراف، ومؤكدًا اتفاق بلاده مع الموقف المصري بشأن ضرورة إيجاد حل عادل وشامل ونهائي للقضية الفلسطينية.

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا اليوم بالرئيس الإيراني "مسعود بزشكيان".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب خلال الاتصال عن رفض مصر الكامل للتصعيد الإسرائيلي الجاري ضد إيران، لما يمثله من تهديد لأمن واستقرار الشرق الأوسط في وقتٍ بالغ الدقة تشهد فيه المنطقة أزمات مُتعددة ومُتفاقمة.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن السيد الرئيس أكد الأهمية التي توليها مصر لوقف إطلاق النار بشكل فوري، وبما يسمح باستئناف المفاوضات بهدف التوصل لحل سلمي مُستدام لهذه الأزمة، مشددًا على أهمية العمل على خفض التصعيد قدر الإمكان، وضمان عدم توسع دائرة العنف، ومؤكدًا على أنه لا حلول عسكرية لهذه الأزمة.
 

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