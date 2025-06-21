السيسي يؤكد لنظيره الإيراني أهمية خفض التصعيد وعدم توسيع دائرة العنف

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا اليوم بالرئيس الإيراني "مسعود بزشكيان".



شدد الرئيس السيسي أهمية العمل على خفض التصعيد قدر الإمكان وضمان عدم توسع دائرة العنف.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب خلال الاتصال عن رفض مصر الكامل للتصعيد الإسرائيلي الجاري ضد إيران، لما يمثله من تهديد لأمن واستقرار الشرق الأوسط في وقتٍ بالغ الدقة تشهد فيه المنطقة أزمات مُتعددة ومُتفاقمة.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن السيد الرئيس أكد على الأهمية التي توليها مصر لوقف إطلاق النار بشكل فوري، وبما يسمح باستئناف المفاوضات بهدف التوصل لحل سلمي مُستدام لهذه الأزمة، مشددًا على أهمية العمل على خفض التصعيد قدر الإمكان، وضمان عدم توسع دائرة العنف

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