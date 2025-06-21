تفوق الهلال السعودي على أندية النمسا قبل مواجهة سالزبورج بمونديال العالم

يستعد نادي الهلال السعودي لمواجهة سالزبورج النمساوي، فجر الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

وكان الهلال تعادل مع ريال مدريد في الجولة الأولى بنتيجة (1-1)، ليحقق نقطة ثمينة تواجد بها في الوصافة رفقة الميرنجي، خلف الفريق النمساوي الذي فاز على باتشوكا المكسيكي (2-1)، في إطار المجموعة الثامنة.

تاريخ مواجهات الهلال السعودي ضد أندية النمسا

وتعد مواجهة سالزبورج، الصدام الرسمي الأول لنادي الهلال ضد أندية النمسا، ولكنه سبق وأن لعب مباراتين وديتين ضد سبيتال دراو ولاند سكرون.

وحقق الهلال، الفوز على سبيتال، بنتيجة (10-0) خلال المباراة التي خاضها الزعيم تحت قيادة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، يوم 9 يوليو/تموز 2019.

وخاض المواجهة الثانية ضد لاند سكرون، يوم 8 يوليو 2023، تحت قيادة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، وتمكن من تحقيق الفوز بنتيجة (6-0).

لكن مواجهة سالزبورج ستكون مختلفة، خاصة وأن مستوى سبيتال وسكرون، لا يمكن مقارنته بمستوى بطل النمسا الذي يمتلك مجموعة رائعة من اللاعبين، وله مشاركات عديدة في البطولات الأوروبية الكبرى.

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