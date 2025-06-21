كأس العالم للأندية، مدافع الهلال السعودي يكشف نقطة قوة سالزبورج

كشف السنغالي كاليدو كوليبالي، مدافع الهلال السعودي، عن مزايا فريق ريد بول سالزبورج، قبل مواجهته في كأس العالم للأندية 2025، محذرًا من التأثر بما حدث في مباراة ريال مدريد.

ويستعد كوليبالي مع الهلال لمواجهة سالزبورج، في وقت مبكر من صباح الإثنين، في ثاني جولات دور المجموعات، بعد 4 أيام تقريبًا من التعادل 1-1 مع ريال مدريد في الجولة الأولى.

كوليبالي يحذر من سرعة لاعبي سالزبورج

وقال كوليبالي في تصريحات صحفية "خصمنا في المباراة المقبلة، تفوق في المباراة الأولى على باتشوكا، ويمتلك مجموعة من اللاعبين الشباب، الذين يركضون بمعدلات مرتفعة".

واستدرك: "لذا لا بد أن ندخل المباراة الثانية بنفس الطريقة التي لعبنا بها المباراة الأولى، لنستمر في البناء على ما فعلناه، وتأكيد الأداء الإيجابي الذي قدمناه".

وأضاف: "صحيح أن مباراتنا الأولى كانت إيجابية، ولكن لكي نؤكد هذا الشيء، يجب علينا أن نخوض المباراة الثانية بنفس الروح والأداء القوي".

وتابع بأن المباراة الماضية كانت ذات نسق مرتفع وفي أجواء صعبة، ولكن يجب أن نعد أنفسنا بشكل جيد من حيث الاسترجاع البدني بشكل كامل.

وأتم: "يجب أن ندخل المباراة المقبلة بدون حسابات تتعلق بالمباراة الماضية، سندخل من أجل الفوز والحصول على النقاط الثلاثة".

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