بلاش الطاقة السلبية، "أمهات مصر" تستعرض وسائل دعم طلاب الثانوية العامة استعدادا لامتحان العربي غدا

"امتحان اللغة العربية للثانوية العامة بكرة إن شاء الله.. طمّنونا الأولاد عاملين إيه؟ ودوركم معاهم؟"، بهذه الكلمات وجهت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، حديثها لأولياء أمور طلاب الثانوية العامة الذين يؤدون غدا الأحد، أول أيام امتحانات المواد المضافة للمجموع وهو امتحان مادة اللغة العربية.

مؤسس "أمهات مصر" تعرض دعم أولياء أمور طلاب الثانوية العامة لأبنائهم استعدادا لامتحان اللغة العربية



وتفاعل أولياء الأمور علي صفحة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور الثانوية العامة، في الفيسبوك، حيث قالت ولي أمر: "الاولاد فصلو وتعبو ومش فاهمة ولا داركه هايكملوا ازاى، ربنا يعينهم يارب، وياريت بلاش الطاقات السلبية عن الثانوية العامة على السوشيال ميديا".

امتحانات الثانوية العامة 2025

وأضافت ولي أمر أخري: "ندعى لهم سوا، اللهم أشرح صدورهم ويسر أمورهم، اللهم أدخلهم مُدخل صدق وأخرجهم مٌخرج صدق وأجعل لهم من لدنك سلطانا نصيرا، اللهم سخر لهم جنود الأرض وملائكة السماء وكل من وليته أمرهم وسخر لهم عبادك الطيبين، اللهم إنهم استودعوك ما حفظوا وما فهموا فرده إليهم عند حاجتهم إليه، اللهم لا سهل إلا جعلته لهم سهلا وأنت إن شئت تجعل الصعب سهلا، اللهم أجبرهم جبرا أنت وليه وأجبرنا فيهم، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلي آله وصحبه أجمعين".

وذكرت ولي أمر: "يارب يارب بإذن الله يطلع الامتحان سهل ويعرفوا يحلوا، دا أنا مرعوبه ماده واخده أعلى الدرجات، ربنا يجبر بخاطرهم يارب".

واستكملت أخري: "ربنا معاهم مادة تقيله وشايلة الدرجة الأعلى للمجموع بحاول اطمنه على قد ما ربنا يقدرني بس التوتر على آخره"، وتابعت أخري: "ربنا يجبر بخاطرنا فى أولادنا أمين يارب العالمين".

كما قدمت عشرات أمهات طلاب الشهادة الثانوية العامة الدعوات وكافة أوجه الدعم لأبنائهم الطلاب، مؤكدين أنه تم تهيئة المناخ الملائم لهم داخل الأسرة وتلبية جميع احتياجاتهم ومتطلبات فيما يتعلق بالأكل والمشروبات والهدوء والبعد عن أي توتر.

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