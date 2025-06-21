السبت 21 يونيو 2025
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رئيس جامعة سوهاج: استلام مشروع مستشفى الجراحات التخصصية 15 سبتمبر المقبل

جانب من الاجتماع،
جانب من الاجتماع، فيتو

عقد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج اجتماعا مع لجنة المنشآت الجامعية لمتابعة مستجدات العمل بالمشروعات الجديدة بالجامعة، والاطلاع علي نسب الإنجاز في المشاريع القائمة ومدى الالتزام بالشروط والمواصفات والضوابط المحددة في الاتفاقيات المبرمة بين الجامعة والشركات المنفذة للمشروعات، بحضور الدكتور عبد الناصر يس والدكتور خالد عمران نواب رئيس الجامعة، الدكتور احمد قاسم عميد كلية الهندسة، الدكتور أحمد عبد الرحيم عميد كلية التكنولوجيا والتعليم.

 ١٥ سبتمبر القادم موعد استلام مشروع مستشفى الجراحات التخصصية بسوهاج 

وأكد العناني أن الجامعة تسير وفق خطة طموحة للتوسع في بناء العديد من المنشآت الجديدة،  سواء التعليمية او الطبية او الرياضية، موجها خلال الاجتماع بضرورة تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات مع الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المحددة، ومواصلة الجهود المكثفة لاستكمال كافة الأعمال التنفيذية المُتبقية على أعلى مستوى من الكفاءة.

الاستعداد لبدء إنشاء أول حمام سباحة تعليمي نصف أوليمبي

وأوضح رئيس الجامعة أنه خلال الاجتماع تم مناقشة عدد من الموضوعات الهامة ومنها الاتفاق علي موعد ١٥ سبتمبر القادم لاستلام مشروع مستشفى الجراحات التخصصية فى جراحات القلب والصدر، والمخ والأعصاب والعظام بجامعة سوهاج، والتى ينتظر أهالى المحافظة افتتاحها لتلبية احتياجاتهم فى هذه التخصصات،  مضيفا ان المبنى تم تصميمه على مساحة ١٤٠٠ متر مربع، ومكون من دو ارضي وبدروم و٧ أدوار متكررة بطاقة استيعابية ١٥٣ سريرا، وتضم المستشفى، و٦٤ غرفة إقامة مرضى، و٥٧ غرفة عناية مركزة، و١٦ غرفة عناية متوسطة،٨ غرف عمليات، ٤ غرف عناية ما بعد الجراحة، ٤ غرف عزل داخل العناية، و٨ غرف عزل خارج العناية،  إلى جانب أقسام الطوارئ، والمعامل والأشعة، وأقسام خدمية.

استكمال التجهيزات النهائية لمبني الاسكان الطلابي نموذج "ب" 

وقال النعماني انه تم خلال الاجتماع ايضا مناقشة استكمال التجهيزات النهائية لمبني الاسكان الطلابي نموذج "ب" والمقام علي مساحة 1800 م٢ ويتكون من 5 أدوار ارضي وأربعة ادوار متكررة، بسعه ٢٠٠ غرفة، وسعة الإجمالية للمبني ٨٠٠ طالب، ويضم ايضًا ٦ قاعات استذكار، ومسجد، وصالة طعام، ومطبخ، و٣٠ دورة مياه.

 

وأضاف رئيس الجامعة انه تم مناقشه التصميمات الخاصة بمشروع والتجهيز لبدء إنشاء أول حمام سباحة تعليمي نصف أوليمبي على أرض ملاعب الجامعة بالمدينة الجامعية للطالبات بالمقر القديم، وذلك بتمويل من الموارد الذاتية للجامعة بتكلفة تصل إلى 8 ملايين جنيه، وتنسيق المنطقه المحيطة به وإنشاء السور الخارجي له.

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