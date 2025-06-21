خامنئي يرشح ثلاثة شخصيات لخلافته حال اغتياله، القائمة سرية وليس من ضمنها نجله مجتبى، وسلسلة إجراءات غير مسبوقة لحماية إيران خلال الحرب

في ظل تصاعد حدة التوترات الإقليمية، أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية نقلًا عن مسؤولين اليوم السبت، أن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، علي خامنئي، رشّح ثلاثة من كبار رجال الدين لخلافته حال تعرضه للاغتيال، لكن لم يتم ذكر هوية هؤلاء الثلاثة المرشحين أو الإفصاح عنها حتى الآن تجنبًا لمحاولة اغتيالهم.

و يأتي هذا التطور في ظل مخاوف متزايدة لدى خامنئي من إمكانية استهدافه، لا سيما بعد سلسلة الهجمات الإسرائيلية الأخيرة التي أودت بحياة عدد من القادة الإيرانيين البارزين وقد رشح ثلاثة من كبار رجال الدين لخلافته في إيران.

خامنئي يرشح ثلاثة لخلافته حال اغتياله

وأفادت التقارير أن خامنئي، الذي يختبئ حاليًا في مخبأ محصن في إيران لحماية نفسه من الغارات الإسرائيلية، أوقف جميع اتصالاته الإلكترونية، ويتواصل الآن عبر وسيط فقط.

مجبتي ليس بالقائمة.. قائمة بثلاثة أسماء مرشحة للخلافة

و أوضحت صحيفة "نيويورك تايمز" أن خامنئي وجه مجلس خبراء القيادة بالإسراع في ترشيح خليفة له، بالاختيار من بين الأسماء الثلاثة المُشار إليها، لضمان انتقال سلس والحفاظ على استقرار النظام، ولم يُدرج ابنه مجتبى في القائمة.

سلسلة من الإجراءات غير المسبوقة لحماية الجمهورية الإسلامية

وأضافوا أن خامنئي سمى ثلاثة رجال دين بارزين لخلافته في حال مقتله، في مؤشر واضح على دقة اللحظة التي يمر بها هو ونظامه الذي امتد لأكثر من ثلاثة عقود، مشيرا إلى أن خامنئي اتخذ سلسلة من الإجراءات غير المسبوقة لحماية الجمهورية الإسلامية، وذلك منذ أن شنت إسرائيل سلسلة من الهجمات المفاجئة يوم الجمعة الماضي.

وقال المسؤولون الإيرانيون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم إن كبار القادة الإيرانيين يعكفون بهدوء على وضع خطط لمواجهة مجموعة من السيناريوهات، مع اشتداد وطأة الحرب وتفكير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إمكانية التدخل المباشر.

ويُعد اختراق منظومة القيادة الإيرانية أمرًا بالغ الصعوبة، غير أن سلسلة القيادة لا تزال تعمل رغم الضربات التي تلقتها، ولا توجد مؤشرات واضحة على وجود انقسامات داخل الصفوف السياسية، بحسب ما أفاد به المسؤولون وبعض الدبلوماسيين في إيران.

مخطط اسرائيلي أمريكي لاغتيال خامنئي

ويُدرك خامنئي أن إسرائيل أو الولايات المتحدة قد تسعيان لاغتياله، وهي نهاية يعتبرها شهادة، بحسب ما أفاد به المسؤولون.

ونظرًا لهذا الاحتمال، فقد اتخذ خامنئي خطوة غير معتادة، بإصدار تعليمات إلى مجلس خبراء القيادة – الهيئة الدينية المسؤولة عن اختيار المرشد الأعلى – لاختيار خليفته سريعا من بين الأسماء الثلاثة التي سلّمها إليهم.

مدة عملية تعيين مرشد أعلى جديد

وفي الظروف العادية، قد تستغرق عملية تعيين مرشد أعلى جديد شهورا، حيث يختار رجال الدين مرشحا من بين قوائمهم الخاصة.

لكن في ظل ظروف الحرب الراهنة، يريد خامنئي انتقالا سريعا ومنظما للسلطة من أجل الحفاظ على إرثه، وفقا لما أكده المسؤولون.

نجل المرشد الأعلى خارج قائمة المرشحين

وأكد المسؤولون أن مجتبى خامنئي، نجل المرشد الأعلى، وهو رجل دين أيضا ومقرب من "الحرس الثوري الإيراني"، والذي كان يعتقد أنه الأوفر حظا، لم يكن ضمن المرشحين.

كما أن الرئيس الإيراني المحافظ السابق إبراهيم رئيسي، الذي كان يعتبر أيضا مرشحا بارزا، قتل في حادث تحطم مروحية عام 2024.

إعلام إيراني: مقتل عالم نووي في هجوم إسرائيلي

وفي سياق اخر أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، بمقتل عالم نووي في هجوم إسرائيلي.

مقتل ٤٣٠ مدنيا وإصابة أكثر من ٣٥٠٠ آخرين

كما أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم السبت، مقتل ٤٣٠ مدنيا وإصابة أكثر من ٣٥٠٠ آخرين منذ بدء العدوان الصهيوني على ‎طهران.

الحرب غير المسبوقة بين البلدين

في غضون ذلك، توعدت إيران، إسرائيل بجعلها "تندم وتدفع ثمن" هجماتها في الحرب غير المسبوقة بين البلدين.

وكتب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عبر إكس "ستواصل إيران ممارسة حقها في الدفاع عن نفسها بعزة وبسالة وسنجعل المعتدي يندم على خطأه الفادح ويدفع الثمن"، متهما إسرائيل عدوة بلاده اللدودة بالسعي إلى "توسيع رقعة النيران في المنطقة وأبعد من ذلك".

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