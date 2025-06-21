أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 21-6-2025

شهد سعر الذهب في السعودية استقرارًا بحركة التعاملات اليوم السبت 21 يونيو 2025، بجميع الأعيرة.

سعر الذهب في السعودية

وفيما يلي ترصد “فيتو” تفاصيل سعر الذهب في السعودية اليوم، حسب الأعيرة المختلفة.

سعر الذهب عيار 24 في السعودية

406 ريالًات للبيع

سعر الذهب عيار 21 في السعودية

355 ريالًا للبيع

سعر الذهب عيار 18 في السعودية

304 ريالًات للبيع

مشتريات الذهب التي نفذتها البنوك المركزية

وكشفت الصحيفة البريطانية فايننشال تايمز أن صافي مشتريات الذهب التي نفذتها البنوك المركزية بلغ أكثر من 1000 طن كل عام خلال السنوات الثلاث الماضية، فيما جاء النمو الأكبر في المشتريات من دول الأسواق الناشئة مثل الصين والهند وتركيا.

وقفزت سبائك الذهب إلى مستويات تعامل يومية غير مسبوقة في أبريل الماضي، متجاوزة بذلك مستوياتها القياسية المسجلة في عام 1980، وارتفعت خلال العام الجاري وحده بنحو 30 في المائة.

وتقول الصحيفة إنه في رحلة البحث عن الأمان، بات الذهب في المقدمة وفي قلب الحدث، إذ أعاد تشكيل الأسواق العالمية منذ بدء العهدة الرئاسية الثانية لترامب.. وفي ظل سعي المستثمرين لإيجاد ملاذ لهم من السقطات الدراماتيكة التي أعقبت التعريفات الجمركية، شرعوا في مراكمة أصول مثل المعدن النفيس والديون السيادية التي يعتقد أنها آمنة مثل السندات الحكومية الألمانية.

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