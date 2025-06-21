السبت 21 يونيو 2025
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أخبار مصر

الحرب الإسرائيلية الإيرانية، السيسي وملك البحرين يؤكدان حل الأزمة الجارية بالتفاوض والوسائل السلمية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

 أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، على ضرورة تحلي جميع الأطراف بالمسئولية، والعمل على حل الأزمة الجارية بالتفاوض والوسائل السلمية، وعلى أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته في هذا الصدد.

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا اليوم بالملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث أعرب الزعيمان عن قلقهما البالغ من التصعيد الجاري بين إسرائيل وإيران، محذرين من اتساع دائرة الصراع بما ستكون له تبعاته الجسيمة على دول المنطقة كافة، ومؤكدين على ضرورة تحلي جميع الأطراف بالمسئولية، والعمل على حل الأزمة الجارية بالتفاوض والوسائل السلمية، وعلى أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته في هذا الصدد.

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