مباراة الأهلي الأمل الأخير لمدرب بورتو البرتغالي

تعاني جماهير بورتو من خيبة أمل كبيرة بسبب أداء فريقها في كأس العالم للأندية، خاصة بعد الخسارة أمام إنتر ميامي بهدفين لهدف.

مباراة الأهلي الأمل الأخير لمدرب بورتو

وبحسب صحيفة ريكورد البرتغالية أن الأداء أثار غضب الجماهير، التي تطالب برحيل المدرب الأرجنتيني مارتن أنسيلمي بشكل فوري بسبب عدم رضاهم عن النتائج.

فيما تعد مباراة الأهلي القادمة حاسمة في تحديد مستقبل أنسيلمي مع بورتو.

ويحتاج أنسيلمي لتقديم أداء قوي في المباراة القادمة أمام الأهلي لتحسين فرص فريقه في التأهل وإنقاذ مستقبله التدريبي مع بورتو.

رصيد بورتو تجمد عند نقطة واحدة بعد الخسارة أمام إنتر ميامي والتعادل مع بالميراس ويحتاج للفوز على الأهلي وانتظار نتيجة مباراة إنتر ميامي وبالميراس للتأهل للدور المقبل

فيما ظهر اسم فيتور بيريرا مدرب وولفرهامبتون السابق، كأبرز المرشحين لخلافة أنسيلمي وفقًا لصحيفة "ريكورد" البرتغالية.

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