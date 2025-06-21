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خارج الحدود

ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة منذ أكتوبر 2023 لـ 187 ألف شهيد ومصاب

غزة، فيتو
غزة، فيتو

 أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 55,908 شهداء و131,138 مصابا.

الأمم المتحدة تدين إطلاق النار على مدنيين يبحثون عن الطعام

 وفي وقت سابق، أدان نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، إطلاق النار على مدنيين يبحثون عن الطعام فى غزة واصفا ذلك بأنه أمر "غير مقبول"، مشيرا إلى أن الأمين العام يواصل الدعوة إلى إجراء تحقيق فوري ومستقل وإرساء المساءلة مع وقف إطلاق نار دائم، مستنكرا فقدان الأرواح ووقوع إصابات بين المدنيين في غزة أثناء سعيهم للحصول على الطعام. 

 

ضرورة السماح للأمم المتحدة وجميع الجهات الفاعلة الإنسانية بالعمل بأمان

 وقال فرحان حق، وفق مركز إعلام الأمم المتحدة: إن الاحتياجات الأساسية للسكان الفلسطينيين في غزة هائلة ولاتزال غير ملباة، مشيرا إلى أنه ثمة التزامات واضحة تقع على إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي للموافقة على الإغاثة الإنسانية وتسهيلها لجميع المدنيين الذين يحتاجون إليها.

وشدد على ضرورة استعادة إدخال المساعدات الإنسانية فورا وعلى نطاق واسع ودون عوائق، وضرورة السماح للأمم المتحدة وجميع الجهات الفاعلة الإنسانية بالعمل بأمان وتحت ظروف الاحترام الكامل للمبادئ الإنسانية، مضيفا أنه يجب إطلاق سراح جميع الرهائن فورا ودون قيد أو شرط.

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