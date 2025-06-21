السبت 21 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إيران تعلن استعدادها لإنهاء الخلاف النووي بالتفاوض

وزير الخارجية الإيراني
وزير الخارجية الإيراني

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، استعداد بلاده لإنهاء الخلاف حول الملف النووي عبر حل تفاوضي.

والتقى عباس عراقجي، برئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول.

 

واحد من ثلاثة رجال دين، المرشد الإيراني يختار خليفته

 ذكرت مصادر مطلعة أن المرشد الإيراني علي خامنئي، انتقل إلى ملجأ تحت الأرض، وعين خلفاء للقادة العسكريين الذين قتلوا.

كما أفادت المصادر بأنه اختار ثلاثة رجال دين بارزين كخيارات محتملة لخلافته في حال مقتله.

 

إعلام إيراني: مقتل عالم نووي في هجوم إسرائيلي

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، بمقتل عالم نووي في هجوم إسرائيلي.

 

مقتل ٤٣٠ مدنيا وإصابة أكثر من ٣٥٠٠ آخرين

 في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم السبت، مقتل ٤٣٠ مدنيا وإصابة أكثر من ٣٥٠٠ آخرين منذ بدء العدوان الصهيوني على ‎طهران.

 

الحرب غير المسبوقة بين البلدين

 في غضون ذلك، توعدت إيران، إسرائيل بجعلها "تندم وتدفع ثمن" هجماتها في الحرب غير المسبوقة بين البلدين.

وكتب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عبر إكس "ستواصل إيران ممارسة حقها في الدفاع عن نفسها بعزة وبسالة وسنجعل المعتدي يندم على خطأه الفادح ويدفع الثمن"، متهما إسرائيل عدوة بلاده اللدودة بالسعي إلى "توسيع رقعة النيران في المنطقة وأبعد من ذلك".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزير خارجية إيران إيران النووي الملف النووي عباس عراقجي وزير الخارجية القطري

الأكثر قراءة

أول تعليق من مهاجم تشيلسي بعد الطرد أمام فلامنجو

موعد مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم في مجلس النواب

دراسة توصي بوقف قبول طلاب الثانوية العامة بكليات التربية (تفاصيل)

زغلول صيام يكتب: هل يمكن تجديد الخطاب الإعلامي؟! ليس معقولا أن يكون حكرا على المعاشات! ورسالة للمهندس خالد عبدالعزيز

واحد من ثلاثة رجال دين، المرشد الإيراني يختار خليفته

الإسماعيلية تستضيف الملتقى السنوي للتضامن الاجتماعي وهيئة تعليم الكبار لمبادرة "لا أمية مع تكافل"

الإسرائيليون يفضحون حكومتهم، المستوطنون يختبئون في مجاري الصرف والجراجات (فيديو)

الزمالك ينهي اتفاقه مع المدير الفني الجديد

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق اليوم السبت

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم السبت

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الجمعة 20 يونيو 2025

تعرف على سعر كيلو الألومنيوم اليوم

المزيد

انفوجراف

رمات غان.. عاصمة المال والتكنولوجيا في قلب الكيان الإسرائيلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

آل البيت النبوي في مصر، السيدة "فاطمة العيناء" شبيهة الزهراء بنت النبي

وزير الأوقاف السابق: الغش في الامتحان جريمة شرعية ووطنية وهدم للأجيال

بالأحاديث، الأماكن التي يستحب زيارتها في المدينة المنورة وفضلها

المزيد
الجريدة الرسمية