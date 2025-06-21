مدير تعليم سوهاج يصدر قرارا لمتابعة كاميرات المراقبة بلجان الثانوية العامة

أصدر الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، تعليمات مشددة وحاسمة تتضمن إجراء مراجعة شاملة ودقيقة لجميع كاميرات المراقبة بمختلف لجان امتحانات الثانوية العامة على مستوى المحافظة، وضرورة متابعة كاميرات المراقبة على مدار الساعة داخل جميع اللجان من خلال أجهزة اللاب توب المخصصة لأخصائي التطوير التكنولوجي المكلفين داخل اللجان وسرعة إبلاغ رئيس اللجنة فى حالة وجود عطل أو خلل فى الكاميرات والتواصل مع غرفة العمليات المركزية بالمديرية للتواصل مع الوزارة لحل أى مشاكل قد تؤثر سلبًا على انتظام الامتحانات داخل اللجان.

مراجعة شاملة ودقيقة لجميع كاميرات المراقبة بالثانوية العامة

وجاء ذلك خلال اجتماعه مع أخصائي التطوير التكنولوجي المكلفين بأعمال متابعة كاميرات المراقبة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة على مستوى المحافظة بمكتبه بديوان المديرية. شدد خلالها على أهمية تقديم الدعم الفني الكامل لرؤساء اللجان لتثبيت وتفعيل تطبيق BLeScanner للكشف عن أجهزة البلوتوث داخل اللجان بما يساهم في تعزيز الرقابة ومنع الغش الإلكترونى وتحقيق الانضباط الكامل بمختلف اللجان الامتحانية.

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