السبت 21 يونيو 2025
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خارج الحدود

العراق يرفض استخدام مجاله الجوي للهجوم على إيران

العراق يعلن عن رفض
العراق يعلن عن رفض استخدام مجاله الجوي للهجوم على إيران

 قال رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إن بلاده ترفض استخدام المجال الجوي العراقي لأي هجوم إسرائيلي على إيران.

 

إعلام إيراني: مقتل عالم نووي في هجوم إسرائيلي

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، بمقتل عالم نووي في هجوم إسرائيلي.

 

مقتل ٤٣٠ مدنيا وإصابة أكثر من ٣٥٠٠ آخرين

 في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم السبت، مقتل ٤٣٠ مدنيا وإصابة أكثر من ٣٥٠٠ آخرين منذ بدء العدوان الصهيوني على ‎طهران.

 

الحرب غير المسبوقة بين البلدين

 في غضون ذلك، توعدت إيران، إسرائيل بجعلها "تندم وتدفع ثمن" هجماتها في الحرب غير المسبوقة بين البلدين.

وكتب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عبر إكس "ستواصل إيران ممارسة حقها في الدفاع عن نفسها بعزة وبسالة وسنجعل المعتدي يندم على خطأه الفادح ويدفع الثمن"، متهما إسرائيل عدوة بلاده اللدودة بالسعي إلى "توسيع رقعة النيران في المنطقة وأبعد من ذلك".

 

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هجوم اسرائيلي عالم نووي العراق إيران رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني

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