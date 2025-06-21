انطلاق امتحانات المواد الأساسية للثانوية العامة باللغة العربية غدا.. خبير تربوي يقدم نصائح للتفوق.. وأولياء الأمور: اعملوا اللي عليكم والباقي على ربنا

يؤدى طلاب الثانوية العامة بالشعبتين الأدبية والعلمية (النظام الجديد والقديم) غدا الأحد الموافق 22/ 6/ 2025 امتحان الدور الأول في مادة اللغة العربية، ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا اختبار مقاييس المفاهيم (الكيمياء)، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين (النظامين الجديد والقديم) امتحان مادة اللغة العربية (ورقة أولى).

إحصائية امتحانات الثانوية العامة 2025

وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة العام الحالي حوالي 45 ألفا و522 طالبا بالنظام القديم، وعدد المتقدمين بالنظام الحديث يبلغ 768 ألفا و353 طالبا، ويبلغ عدد اللجان 1973، بالإضافة إلى 9 لجان بالسجون، و6 لجان بالمستشفيات، و24 لجنة للطلاب المكفوفين، و17 لجنة لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، ويبلغ عدد الملاحظين 120232، وعدد اللجان الكلية 2029 لجنة بجميع أنحاء الجمهورية.

امتحانات الثانوية العامة 2025

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن المواد التي تخص طلاب النظام الجديد فقط وتضاف للمجموع هي: (اللغة الأجنبية الأولى - الرياضيات - الأحياء - الإحصاء)، وأن المواد التي تخص طلاب النظام الجديد ولا تضاف درجاتها للمجموع هي: اللغة الأجنبية الثانية، وأكدت أن المواد التي تخص طلاب النظام القديم وتضاف درجاتها للمجموع هي: (اللغة الأجنبية الأولى - اللغة الأجنبية الثانية - علم النفس والاجتماع - الفلسفة والمنطق - الأحياء - الجيولوجيا وعلوم البيئة - الرياضيات البحتة - الرياضيات التطبيقية)، وأن المواد التي تخص طلاب النظام القديم فقط ولا تضاف درجاتها للمجموع هي (الاقتصاد والإحصاء).

نصائح لطلاب الثانوية العامة قبل ساعات من امتحان مادة اللغة العربية

ووجه الدكتور تامر شوقى أستاذ علم النفس التربوي نصائح لطلاب الثانوية العامة قبل ساعات من امتحان مادة اللغة العربية لتحقيق التفوق.

وأكد أن مادة اللغة العربية من أهم المواد في الثانوية العامة هذا العام حيث يخصص لها ٨٠ درجة أي ما يعادل ٢٥ % من المجموع الكلي للثانوية العامة، وهي تتكون من ٥٥ سؤالا منها أربعة أسئلة مقالية مخصص لها عشر درجات، مما يتطلب من الطالب مراعاة بعض الأمور لتحقيق التفوق والحصول على أعلى الدرجات وهي:

.النوم مبكرا والذهاب إلى لجنة الامتحان في وقت مبكر، وتجنب الطالب العوامل التي قد تضره أثناء الامتحان مثل اصطحاب الموبايل حتى لو كان صامتا، أو الذهاب متأخرا، أو محاولة الغش، أو الاشتباك ولو حتى لفظيا مع المسؤلين عن اللجان.

. الهدوء والثقة بالنفس خلال فترة ما قبل الامتحان وأثنائه، وأن يضع الطالب في اعتباره أنه قد أدى ما عليه وأن الله سيوفقه.

.ألا يضع الطالب في اعتباره أنه يجب عليه مراجعة كل تفاصيل كل فروع المادة في اليوم السابق على الامتحان، بل يراجع ما تيسر له مراجعته وبما لا يجهده نفسيا وعصبيا.

.وضع الطالب في الاعتبار أن أدائه في امتحان اللغة العربية لا يتوقف على مراجعته في اليوم السابق عليه، بل على جهده طوال العام.

.ممارسة الطالب حياته الطبيعية والاسترخاء لأن الضغط العصبي قد يأتي بنتائج عكسية تماما، وأن الاوائل يذكرون دائما أن فترة الامتحانات هي الأقل في بذل الجهد.

.الاكتفاء بمراجعة بعض النماذج الاسترشادية التي سبق أن قام الطالب بحلها، أو المراجعة السريعة لاهم وليس كل ما في فروع المادة سواء قواعد النحو أو البلاغة أو القراءة.

. تجنب الطالب المراجعة أثناء الذهاب إلى الامتحان.

.الوعي بأن الإحساس بنسيان المعلومات هو شعور طبيعي لدى كل الطلاب.

.الهدوء مع استلام أوراق الإجابة والأسئلة وتسجيل الطالب بياناته بشكل صحيح.

.النظرة السريعة للطالب للأسئلة التي يتضمنها الامتحان.

.ضرورة عدم الإحساس بالقلق من وجود أسئلة لا يعرفها الطالب من خلال نظرته السريعة في بداية الامتحانات للأسئلة، إذ أن غالبية تلك الأسئلة ستكون في مقدور الطالب عندما يبدأ في حلها.

.إدارة وقت الامتحان بما يكفي لحل جميع الأسئلة ومراجعتها، مما يستلزم من الطالب عدم التوقف طويلا عند الأسئلة الصعبة، وتأجيل حلها إلى نهاية الامتحان، وعدم ترك أي سؤال بلا إجابة.

. البدء بالأسئلة السهلة في أي فرع من فروع الامتحان سواء في النحو أو الأدب أو القراءة أو المقال وغيره، وعدم تحديد الطالب فرعا معينا يبدأ بحله قبل رؤية الامتحان، إذ من المحتمل أن تأتي الأسئلة في هذا الفرع أصعب من غيرها.

.التركيز بوجه خاص على الأسئلة ذات الدرجات الأعلى سواء كانت مخصص لها درجتان أو أكثر لانها تجمع درجات أعلى والبدء بها في حالة تساوى السهولة مع الأسئلة ذات الدرجة الواحدة.

. اللغة العربية هي أكثر مادة تعتمد على الفهم للألفاظ والجمل والفقرات، لذلك لا يجب أن يتسرع الطالب في الإجابة على أي سؤال إلا بفهم محتواه جيدا.

.الاهتمام بوضوح الخط وترابط الأفكار في الإجابة على الأسئلة المقالية.

. الوعي بأن الإجابة الصحيحة على الأسئلة المقالية الأربعة تساوي الإجابة الصحيحة على عشرة أسئلة اختيار من متعدد كاملة ذات الدرجة الواحدة.

.قراءة أي نص (سواء في القراءة أو النصوص أو النحو وغيره) بشكل كامل وفهمه قبل البدء في حل الأسئلة المتصلة به.



مؤسس "أمهات مصر" لطلاب الثانوية العامة قبل انطلاق امتحان العربي غدا: "اعملوا اللي عليكم والباقي علي ربنا"

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، إن امتحانات المواد المضافة للمجموع لطلاب الشهادة الثانوية العامة تنطلق، غدا الأحد، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية، ولابد من استعداد الطلاب للامتحان جيدا.

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، إن أولياء الأمور عليهم دور كبير في تهيئة أبنائهم لأن يكونوا في حالة جيدة استعدادا للامتحان غدا، من خلال تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل الأسرة، وتوفير جميع احتياجاتهم، وإعداد الأكل والمشروبات الصحية لهم خلال ساعات المراجعة، فضلا عن الحصول علي وقت كاف للنوم، حيث يكون الطالب علي قدر عال من التركيز والذهاب لأداء الامتحان وهو بكامل عافيته.

ووجهت عبير حديثها لطلاب الثانوية العامة الذين يؤدون أول امتحانات المواد المضافة للمجموع غدا، قائلة: "اعملوا اللي عليهم وسيبوا الباقي علي ربنا ومتقلقوش، المهم إنكم تبعدوا عن أي توترات أو أي قلق، وابعدوا تماما عن الصفحات التي تدعي قدرتها علي تسريب الامتحانات والغش، حفاظا علي مستقبلكم، وربنا هيوفقكم".

وتمنت عبير أن “يأتي امتحان مادة اللغة العربية في مستوى الطالب المتوسط، وخال من أي صعوبات أو أسئلة غير مباشرة أو أن تأتي أسئلة اختيار من متعدد والإجابات متشابهة، وكذلك ضرورة أن يحصل الطلاب على الوقت الكاف المخصص للامتحان دون حدوث أي تأثير في تسليم الأسئلة وكراسات الإجابة وتعويضهم في حالة التأخر في التسليم، متمنية التوفيق والنجاح لجميع الطلاب”.

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