تجديد الثقة في المهندس حسن عبد العزيز رئيسا للاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء

عقد، صباح اليوم، بمقر الاتحاد بالقاهرة اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الافريقي لمنظمات مقاولي التشييد برئاسة المهندس حسن عبدالعزيز، ومشاركة رؤساء وممثلي منظمات المقاولات من 20 دولة أفريقية وهم دول المغرب، والجزائر، وتونس، وليبيا، والسودان، ومصر، وبنين، والسنغال، وزيمبابوي، وتشاد، وأوغندا، والكونغو، وتنزانيا، وتوجو، والنيجر، وإثيوبيا، ورواندا، وغانا، والصومال، وجزر القمر.

كما شهد الاجتماع مشاركة رئيس اتحاد المقاولين العرب علي السنافي، ورئيس اتحاد المقاولين بالدول الإسلامية المهندس زكريا العبد القادر، وأمين عام نقابة المقاولين اللبنانيين السيد شريف وهبي.

ناقش المجتمعون سبل صياغة مستقبل واعد لصناعة المقاولات في إفريقيا، قائم تفعيل على التعاون والتكامل، وتبادل الخبرات والتجارب بين منظمات المقاولين، وتحفيز اقامة الشراكات والتحالفات بين الشركات الوطنية، ومواصلة الجهود نحو بناء القدرات المحلية وزيادة الكفاءات، ووضع الحلول والمعالجات المناسبة لكافة المعوقات التي تواجه القطاع خاصة وان قطاع المقاولات الافريقي يعد أحد المحركات الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في القارة.

ومن جهته أكد المهندس حسن عبدالعزيز، ان الدول الأفريقية تشهد حاليا تحولاتٍ كبري واستثمارات ضخمة تقدر بمليارات الدولارات خاصة في مجال الاسكان وتطوير البني التحتية من طرق، وسكك حديدية، وموانئ، ومطارات، ومشروعات الطاقة، وشبكات المياه والصرف الصحي، والكهرباء حيث يوجد أكثر من 570 مشروع بناء في أفريقيا بقيمة 450 مليار دولار، ويمتلك قطاع الطاقة مشاريع بقيمة تزيد عن 370 مليار دولار، يليه قطاع النقل، بقيمة 280 مليار دولار، مشيرا الي ان مصر تتصدر السوق الأفريقية بأكثر من 300 مشروع بقيمة تزيد عن 338 مليار دولار.

وأضاف: إن هذا الأمر جعل السوق الإفريقية وجهة مستهدفة لشركات المقاولات الأجنبية ما يتطلب ضرورة إنشاء التحالفات بين الشركات الوطنية في الدول الافريقية للاستحواذ على أكبر قدر ممكن من هذه المشروعات لصالحها، ومنوهًا بأنه يمكن تحقيق هذا الهدف من خلال أربعة محاور؛ أولها إنشاء لجنة شراكات تستهدف دراسة المشروعات الكبرى في القارة والتنسيق مع منظمات المقاولات الأفريقية لترشيح شركات كبرى لديها للتحالف مع شركات من الدول أعضاء الاتحاد، وثانيها التركيز على بناء القدرات البشرية عبر التدريب المهني والتقني، وثالثها خلق آليات لتسهيل تنقل المقاولين والمواد والمعدات بين الدول الأعضاء، ورابعها فرض نسب مشاركة للمقاولين المحليين في المشاريع الدولية المنفذة داخل القارة، وهذا ما نجح فيه الاتحاد بالفعل من خلال التنسيق مع مفوضية الطاقة والنقل بالاتحاد الأفريقي، وبنك التنمية الأفريقي.

كما أوضح المهندس حسن عبدالعزيز انه نجح فى توقيع مذكرة تفاهم مع رئيس الاتحاد العالمي للمقاولين (السيكا)، تنص علي تعزيز الشراكات العالمية بين الاتحاد الافريقي والاتحاد العالمي، وتوحيد الجهود للنهوض بتطوير البنية التحتية، مع تحسين معايير الجودة والسلامة فى مشاريع البناء، بجانب تبادل المعرفة والخبرة والتدريب والتطوير المهنى، وتشجيع الاستثمار والتعاون الإقليمي، والاستدامة البيئية.

انتخاب الرئيس والنواب:

وتم خلال اجتماع الجمعية العمومية إجراء انتخابات رئاسة الاتحاد والنواب وفقا للنظام الأساسي للاتحاد حيث تم بالإجماع تجديد الثقة في المهندس حسن عبدالعزيز رئيسا للاتحاد لدورة جديدة، نظرا لجهوده المكثفة في تطوير وتنمية صناعة المقاولات الإفريقية، وتوثيق الروابط بين منظمات المقاولات بالدول الافريقية، والدفع بعجلة التعاون والتحالف فيما بينهم، ومساعيه التي أثمرت عن تعزيز وتفعيل دور المقاول الأفريقي ومنحه الأفضلية في تنفيذ المشروعات الكبرى والهامة، بجانب جهوده نحو اقامة دورات تدريبية لرفع مستوى الكفاءات بشركات المقاولات الإفريقية، والارتقاء بقدراتها التنافسية، والتواصل المستمر مع مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية لتوفير الدعم والتمويلات اللازمة للمقاول الأفريقي.

وتم في نفس الجلسة انتخاب السيد عبد الحق العرايشي من المغرب نائبا أول لرئيس الاتحاد، كما تم انتخاب خمسة نواب لرئيس الاتحاد وانتخاب المكتب التنفيذي للاتحاد.

وفي نهاية الاجتماع وجه المهندس حسن عبدالعزيز الدعوة الي رؤساء وممثلي منظمات المقاولات الافريقية لحضور ملتقي بناة مصر والذي سيعقد في صباح الغد كمؤتمر تحضيري لأول حوار دولي حول تطوير وتنمية المدن الساحلية المستدامة، الذي سيتم تنظيمه في الأسبوع الأول من شهر أغسطس القادم بمدينة العلمين الجديدة.

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