مصرع مسن دهسًا أسفل عجلات القطار في قنا

لقى مُسن مصرعه، اليوم الأحد، دهسًا أسفل عجلات القطار في خلال مروره على مزلقان غير شرعي بمنطقة العضيمي مركز فرشوط، شمال محافظة قنا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة فرشوط يفيد بوقوع حادث قطار وأسفر عن جثة شخص خلال مروره على مزلقان غير شرعي.

وبعد الفحص تبين مصرع مُسن في منطقة العضيمي مركز فرشوط خلال مروره على مزلقان غير شرعي بحثًا عن لقمة العيش دهسه القطار في مركز فرشوط.

تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى فرشوط المركزي تحت تصرف الجهات المختصة، فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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