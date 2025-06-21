جون إدوارد في مهمة إنقاذ الزمالك.. جماهير الأبيض تنتظر قرارات حاسمة في توقيت حساس.. واختيار المدرب الأجنبي وملف الصفقات علي رأس القائمة

تسلّم جون إدوارد مهام منصبه كمدير رياضي جديد لقطاع كرة القدم بنادي الزمالك وسط أجواء مشحونة بالتطلعات والتحديات، ففي أعقاب موسم 2024-2025 الذي شهد تراجعًا كبيرًا في أداء الفريق، جاء تعيينه ليقود عملية إعادة الهيكلة الكاملة في قطاع الكرة بالنادي العريق، طامحًا إلى استعادة شخصية الفريق البطل التي غابت في أغلب فترات الموسم الماضي.

ورغم التتويج بكأس مصر، فإن موسم الزمالك لم يكن على قدر طموحات جماهيره، لا سيما مع ضياع فرصة المشاركة في دوري أبطال إفريقيا، مما يجعل من إدوارد رجل المرحلة، وصاحب الملفات الشائكة.

مهام صعبة وصلاحيات واسعة

يحمل جون إدوارد على عاتقه مسئولية الإشراف الكامل على الفريق الأول، ويملك صلاحيات غير مسبوقة فيما يخص التعاقدات واختيار اللاعبين ووضع الاستراتيجية الفنية للسنوات المقبلة.

وتراهن إدارة الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب على قدرات إدوارد التنظيمية وخبراته السابقة في أندية مثل بيراميدز وفاركو.

ولأن جماهير الزمالك لا تقبل إلا بالمنافسة على الألقاب، فإن أي تهاون أو تأخير في اتخاذ قرارات حاسمة قد يعيد الفريق إلى دائرة الإحباط، ولذلك وضعت الإدارة ضوابط إعلامية تُلزم الجميع بعدم التصريح سوى عبر المدير الرياضي أو المتحدث الرسمي، لتجنب حالة البلبلة التي أضرت بالفريق سابقًا.

اختيار المدرب الأجنبي

رحيل أيمن الرمادي، الذي تولى القيادة الفنية بشكل مؤقت، فتح الباب أمام السؤال الأصعب: من هو المدرب الجديد؟

يُدرك جون إدوارد أن قرار اختيار المدير الفني لا يحتمل الخطأ، لأن هذا الاسم سيكون حجر الأساس في المشروع المقبل، ويجب أن يكون المدرب قادرًا على التأقلم سريعًا مع أجواء الكرة المصرية، ويتحمل الضغوط الجماهيرية والإعلامية المتزايدة في الزمالك.

وتشير الكواليس إلى أن إدوارد بدأ بالفعل جولة من المفاوضات مع مدربين أجانب، يتمتعون بخبرة إفريقية وخطط فنية حديثة، وستحسم إدارة الزمالك هذا الملف خلال أيام قليلة.

الصفقات المطلوبة لإنعاش الفريق

لا شك أن الزمالك بحاجة إلى تدعيمات عاجلة، خاصة في ظل تراجع أداء عدة مراكز أساسية، وحددت الإدارة حاجتها للتعاقد مع 6 لاعبين جدد في مراكز الجناحين، رأس الحربة، لاعب وسط مدافع، صانع لعب، وحارس مرمى.

إدوارد مطالب بإنجاز هذه الصفقات وفقًا لمعادلة دقيقة تجمع بين الجودة الفنية والملاءمة المالية، كما يسعى لتجديد دماء الفريق دون التضحية بالاستقرار، عبر جلب عناصر متميزة من الدوري المصري أو لاعبين أفارقة يمكنهم صنع الفارق.

لكن ضيق الوقت وسقف الميزانية يفرضان على إدوارد تحركًا ذكيًا وسريعًا، خاصة أن بعض المنافسين في السوق مثل بيراميدز وفيوتشر بدأوا التحرك مبكرًا.

قائمة الراحلين.. قرارات لا تقبل المجاملة

القرارات الأصعب تنتظر جون إدوارد على صعيد قائمة الراحلين، فهناك لاعبون لم يثبتوا أحقيتهم بالاستمرار، والاحتفاظ بهم لن يكون مفيدًا لا رياضيًا ولا ماليًا.

الأسماء المرشحة للرحيل تتصدرها سيف الدين الجزيري، دونغا، مصطفى شلبي، بجانب لاعبين شباب لم ينجحوا في فرض أنفسهم مثل محمد عاطف، وأحمد رفاعي، وأحمد محمود، كذلك انتهت إعارة الفلسطيني عمر فرج، دون قرار واضح بشأن مستقبله.

وفي ظل ضرورة خلق مساحة مالية لتسجيل الصفقات الجديدة، سيكون على إدوارد أن يُحسن إدارة هذا الملف، سواء عبر بيع بعض اللاعبين أو استخدامهم في صفقات تبادلية.

الأمل معقود على جون إدوارد

جون إدوارد يدخل الزمالك في وقت لم تعد الجماهير فيه تتحمل صدمات جديدة، التحديات جسيمة، لكن الرجل يمتلك أوراق قوة إذا أُحسن استثمارها أبرزها صلاحيات كاملة، دعم إداري معلن، وملف واضح بالأولويات.

وفي ظل غليان السوشيال ميديا البيضاء، سيكون النجاح مرهونًا بالقدرة على اتخاذ قرارات سريعة ومدروسة، فهل ينجح إدوارد في إعادة الزمالك إلى منصات البطولات؟ هذا ما ستكشفه الأيام المقبلة.

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